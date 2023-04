Keine Spur vom Chinesen Eine Viertelstunde ist inzwischen vorbei, seitdem Nepomnjaschtschi 11... Sa5 zog, und nach wie vor hält der Chinese sich im Ruheraum auf.

Die Antwort von Ding Liren lässt auf sich warten Tatsächlich ist es jetzt der Chinese, der erstmals in der Partie länger nachdenken muss. Zumindest ist er in den ersten fünf Minuten nach dem überraschenden 11... Sa5 noch nicht aus dem Ruheraum zurückgekehrt, sodass sich am Brett im Moment nur zwei leere Stühle gegenüberstehen.

11... Sa5 Der Russe antwortet nun mit einem durchaus überraschenden Zug. 11... Sa5 ist ein Bauernopfer, da Ding Liren sich nun auf c5 bedienen könnte und neben dem Bauern auch noch das Läuferpaar erhält. Möglicherweise ist der Zug aber aus praktischer Sicht nicht verkehrt, da hiermit der Chinese potenziell aus der Vorbereitung gerissen werden könnte, während Nepo wiederum in der Variante mit 12. Sxc4 Lxc4 13. dxc4 mittelfristig auch an der Königssicherheit arbeiten könnte, da der Weg zur Rochade hiermit frei wäre.

11. Se4 Abermals braucht Ding Liren nur ein paar Sekunden für seine Antwort. Mit 11. Se4 bietet er nun den Tausch der Springer an und stellt seinem Gegner die nächsten komplizierten Fragen. Der psychologische Vorteil ist klar auf Seiten des Chinesen.

10... b4 Wieder denkt Jan Nepomnjaschtschi über zehn Minuten lang nach, ehe er seine Optionen ausreichend abgewogen hat und mit 10... b4 vorbeizieht und den Springer seines Gegners befragt.

10. a4 Wieder hat Ding Liren, der erst acht Minuten seiner Zeit verbraucht hat, die direkte Antwort parat. Mit 10. a4 greift er am Damenflügel an und zwingt den Russen damit erneut dazu, konkrete Entscheidungen zu treffen und die Entwicklung darüber zu vernachlässigen. Eine Möglichkeit für Jan Nepomnjaschtschi wäre es, mit b4 vorbeizuziehen und damit direkt eine Gegendrohung aufzubauen.

9... Lb7 Jan Nepomnjaschtschi fianchettiert nun seinen weißfeldrigen Läufer mit 9... Lb7, womit er allerdings auch die Entwicklung am Königsflügel vernachlässigt. Allerdings wartet Ding Liren natürlich nur darauf, dass der schwarzfeldrige Läufer zieht, damit er mit dxc5 den erneuten Läuferzug und damit verbundenen Tempoverlust erzwingen kann, worauf sich der Russe nicht einlassen möchte.

9. Ld3 Ding Liren zieht seinen Läufer zurück und platziert ihn auf d3 im Zentrum.

8... b5 Jetzt antwortet auch Jan Nepomnjaschtschi relativ schnell und wählt mit 8... b5 die prinzipielle Fortsetzung, mit der er den weißfeldrigen Läufer seines Gegners mit Tempo angreift.

8. Sc3 Ding Liren lässt sich abermals gute drei Minuten Zeit, ehe er den Ruheraum verlässt, die Bühne betritt und mit 8. Sc3 selbstbewusst fortsetzt.

7... Sc6 Nach elfminütiger Bedenkzeit entscheidet sich Jan Nepomnjaschtschi wie die meisten seiner Vorgänger in dieser Stellung für Entwicklung. 7... Sc6 ist auf dem Brett.

Der Russe ist erneut gefragt Während Ding Liren gerade einmal drei Minuten verbrauchte, wovon ein Großteil der Zeit auf die zurückgelegten Wege vom Ruheraum zum Brett zurückging, musste Jan Nepomnjaschtschi bereits mehr als eine Viertelstunde investieren. Auch aktuell überlegt er schon fünf Minuten lang über seine nächsten Schritte. Die Stellung bietet allerdings auch unzählige Optionen. Von cxd4 über b5 bis hin zu Sc6 oder sogar Lb7 wirken gleich vier Züge verlockend.

5... c5 | 6. Lxc4 a6 | 7. O-O Beide Spieler sind am Brett und die Züge kommen jetzt recht schnell. Nepo greift mit c5 direkt das Zentrum an, woraufhin Liren sich mit Lxc4 den Bauern zurückholt. Nachdem der Russe mit a6 einen Zug wie b5 vorbereitet, rochiert der Chinese kurz. Über Zugumstellung gibt es damit jetzt sogar wieder ein paar Partien, in denen exakt diese Stellung auf dem Brett war. Die meisten Vorgänger mit den schwarzen Steinen setzten an dieser Stelle auf Entwicklung und zogen 7... Sc6.

5. e3 Ding Liren lässt sich noch zwei Minuten Zeit im Ruheraum, ehe er auf die Bühne zurückkehrt und mit 5. e3 fortsetzt. Jan Nepomnjaschtschi könnte sich nun zwar theoretisch mit einem Zug wie b5 an seinen Mehrbauern klammern, der auf c4 durch den Zug e3 vom weißfeldrigen Läufer des Chinesen angegriffen wird. Das wiederum könnte aber Ding Liren sofort mit a4 aufsprengen. Folgerichtig ist von einem normalen Entwicklungszug auszugehen, der dem Chinesen das Schlagen auf c4 ermöglicht.

4... dxc4 Nepomnjaschtschi hat sich entschieden und geht mit 4... dxc4 nun in eine Art abgelehntes Damengambit mit einem Tempo mehr, das Liren durch 4. h3 verschenkte. Umso spannender ist nun die Frage, was der Chinese vorbereitet konkret hat.

Nepo grübelt Schon über acht Minuten lang grübelt Jan Nepomnjaschtschi über seinen nächsten Zug. Die Situation könnte schwieriger für den Russen kaum sein. Offenkundig hat schließlich Ding Liren um den wenig ambitionierten Abwartezug 4. h3 herum ein Repertoire vorbereitet, dem der Russe nun irgendwie ausweichen muss. Mit logischen Zügen wie c6 oder dxc4 würde er garantiert in die Vorbereitung seines Gegners laufen. Die Frage ist nur, wie er Ding Liren aus der Vorbereitung reißen kann, ohne dabei seinerseits mit ungewöhnlichen Zügen ins Hintertreffen zu geraten. Brillanter hätte der Schachzug des Chinesen somit im wahrsten Sinne des Wortes kaum sein können.

4. h3 Wow! Das erste Weiß-Spiel des Chinesen startet mit einem Paukenschlag! Ding Liren weicht bereits im vierten Zug sämtlichen ausgetretenen Pfaden aus und zieht mit 4. h3 einen Zug, der noch nie zuvor gespielt wurde. Sofort verlässt er den Tisch und überlässt Jan Nepomnjaschtschi seinen Gedanken, der ungläubig schmunzelt und offenkundig in keiner Sekunde mit diesem Zug gerechnet hat. Was für ein Auftakt!

1... Sf6 | 2. c4 e6 | 3. Sf3 d5 Die Partie folgt gewohnten Pfaden. Ding Liren hat nach 3... d5 die Wahl, mit 4. Sf3 ins abgelehnte Damengambit zu gehen.

1. d4 Das Spiel läuft und es gibt im ersten Zug keine Überraschung. Ding Liren eröffnet mit 1. d4.

Die Spieler sind da Nachdem Jan Nepomnjaschtschi die Bühne zuerst erreicht, nimmt nun auch Ding Liren am Brett Platz. Beide Spieler schütteln sich die Hand. In Kürze kann das zweite Spiel der Schach-WM 2023 starten.

Positive Bilanz für Liren mit Weiß Sechs Partien haben im klassischen Schach zwischen Ding Liren und Jan Nepomnjaschtschi stattgefunden, in denen der Chinese mit Weiß spielte. Bei drei Remis glückten Ding Liren hierbei zwei Siege (eine Niederlage).

Wie gut hat sich der Chinese akklimatisiert? Über weite Strecken des Auftaktspiels stellte sich gestern die Frage, wie gut Ding Liren bereits in Astana akklimatisiert ist. Immer wieder verzog sich der Chinese gestern lange in den Ruheraum, wo er mit einer Kapuze ins Gesicht gezogen und den Händen in den Hosentaschen vergraben auf einem Sessel kauerte. Auf der anschließenden Pressekonferenz ließ er durchblicken, dass er sich zwischenzeitlich gar nicht gut gefühlt habe und Schwierigkeiten hatte, klar zu denken. Hinzu kommt, dass er sich in seinem ursprünglichen Hotel unwohl fühlte und kurzfristig auch die Unterkunft wechselte.

Ding Liren erstmals mit den weißen Figuren Heute spielt Ding Liren erstmals mit den weißen Figuren. Sein erster Zug wird auch Rückschlüsse darauf zulassen, was er für den WM-Kampf vorbereitet hat. Bekannt ist der Chinese als d4-Spieler, wobei er gelegentlich auch mit Zugumstellungen arbeitet, bzw. mit 1. c4 oder 1. Sf3 eröffnet. Sollte 1. d4 aufs Brett kommen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir heute die Grünfeld-Indische Verteidigung sehen, für die Jan Nepomnjaschtschi bekannt ist.