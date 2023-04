12... Te8 Der russische Großmeister entscheidet sich mit 12... Te8 nach fast zehnminütigem Nachdenken für den ruhigen Zug.

Nepomnjaschtschi vor schwerer Entscheidung Jan Nepomnjaschtschi kann jetzt theoretisch mit 12... g5 die Brechstange auspacken und auf Angriff spielen. Objektiv betrachtet, ist dieser Plan völlig in Ordnung. Allerdings exponiert er damit eben auch seinen König, was mit großen Risiken einhergeht. Will der Russe ruhiger spielen, würde sich ein Zug wie Te8 anbieten, mit dem jedoch sein weißfeldriger Läufer auf der Grundreihe verbliebe. Lg4 läuft derweil in h3 hinein. Ein Zug, den Ding Liren ohnehin über kurz oder lang spielen möchte. Sollte es hingegen zu 12... g5 13. h3 g4 14. hxg4 kommen, wäre 14... Lxg4 eine Antwort, mit der auch der weißfeldrige Läufer befreit wäre. Schärfer könnte die Stellung dann allerdings auch schwerlich sein.

12. Tfe1 Die Pause zwischen den Zügen wird bei Ding Liren zwar länger. Dennoch ist es gut möglich, dass der Chinese nach wie vor voll in seiner Vorbereitung ist. Auch 12. Tfe1 ist die erste Wahl der Engine in dieser Stellung, die der weißen Seite bereits einen hauchzarten Eröffnungsvorteil attestiert. Jan Nepomnjaschtschi muss im Moment definitiv genauer spielen, hat aber schon mehr als doppelt so viel Zeit wie Ding Liren verbraucht.

11... Df6 Jan Nepomnjaschtschi muss sich um den f-Bauern kümmern, der ein potenzielles Ziel für Ding Liren darstellt. 11... Df6 ist hierfür ein sehr natürlicher Zug.

11. O-O Der chinesische Großmeister weicht jetzt von der Vorgängerpartie seines Sekundanten ab und diese Entscheidung weiß zu gefallen. Der Rapport-Zug 11. h4 schneidet auch in der Engine-Bewertung nicht so gut ab wie der Zug, den Ding Liren jetzt wählt: 11. O-O.

10. Lxf4 exf4 Ding Liren nimmt den Springer vom Brett, woraufhin Jan Nepomnjaschtschi forciert mit dem e-Bauern zurück nimmt. Richárd Rapport vs. Ilja Zaragatski (2013) ist weiterhin die prominenteste Vorgängerpartie, der dieses vierte Spiel der Schach-WM weiterhin folgt. Richárd Rapport setzte damals mit h4 fort.

9... Sf4 Sollte Rapport seine Finger hier im Spiel haben, so wäre der Plan definitiv aufgegangen, denn Nepomnjaschtschi spielt mit 9... Sf4 genau den Zug, mit dem Zaragatski gegen Rapport damals ins Hintertreffen geraten ist.

9. d4 Abermals antwortet Ding Liren binnen Sekunden und zieht 9. d4. Interessant ist, dass es hierzu eine Vorgängerpartie gibt, in der Richárd Rapport, der Sekundant des Chinesen, sich mit den weißen Steinen gegen den deutschen Großmeister Ilja Zaragatski durchsetzte. Ist hier die Handschrift des Sekundanten zu erkennen? Zaragatski setzte damals übrigens mit Sf4 fort, was bereits eine ganz leichte Ungenauigkeit war. Ausgleich behält Schwarz hingegen mit dem Zug Df6.

8... Sh5 Jan Nepomnjaschtschi verbraucht früh in der Partie weiterhin viel Zeit, findet dann aber nach knapp fünf Minuten den Theorie-Zug 8... Sh5. Der Russe hat bereits eine Viertelstunde verbraucht. Ungewöhnlich für den sonst immer sehr schnell spielenden 32-Jährigen.

8. Le2 Ding Liren ist immer noch voll in seiner Vorbereitung und führt im Rahmen der ruhigen Variante des Vierspringerspiels in der Englischen Eröffnung den absoluten Theorie-Zug 8. Le2 aus.

7... O-O Jan Nepomnjaschtschi schaut fünfeinhalb Minuten in die Stellung hinein und spielt dann mit der kurzen Rochade die logische Fortsetzung.

6... d6 | 7. e4 Beide Spieler sind nach wie vor sehr schnell unterwegs. Zum bereits zweiten Mal zieht Ding Liren seinen e-Bauern, woraufhin Jan Nepomnjaschtschi nun die kurze Rochade durchführen dürfte. Zumindest kam dieser Zug in weit über 90% aller Vorgängerpartien, in denen diese Stellung bereits auf dem Brett war.

5... Lxc3 | 6. bxc3 Nepomnjaschtschi spielt den prinzipiellen Zug. Er gibt sein Läuferpaar auf, schwächt damit aber auch die Bauernstruktur des Chinesen.

4. e3 Lb4 | 5. Dc2 Die Partie folgt normalen Zügen. Noch keine Überraschungen. Nach 5. Dc2 dürfte Nepomnjaschtschi nun seinen weißfeldrigen Läufer gegen den Springer geben. Zumindest entspricht das der absoluten Hauptvariante in diesem System.

1... Sf6 | 2. Sc3 e6 | 3. Sf3 Sc6 Ding Liren hat die Möglichkeit, über Zugumstellungen auch noch in d4-Systeme zu gelangen, bleibt dann aber der Englischen Eröffnung treu. Nach Entwicklung aller Springer landet die Partie im Englischen Vierspringerspiel.

1. c4 Ding Liren entscheidet sich für 1. c4 - einen seiner drei Standardzüge. Die Englische Eröffnung.

Die Spieler sind da Ding Liren ist der erste Spieler, der am Brett sitzt. Jan Nepomnjaschtschi liegt zunächst im Ruheraum noch auf seiner Couch, kommt nun aber auch auf die Bühne. Der Handschlag erfolgt. In Kürze kann die Partie starten.

Überrascht auch Ding Liren im ersten Zug? Gestern eröffnete der versierte e4-Spieler Nepomnjaschtschi mit dem für ihn sehr ungewohnten Zug 1. d4. Ist es heute Liren, der für eine Überraschung sorgt? Der chinesische Großmeister ist als d4-Spieler bekannt, beginnt aber gerne auch mit Zügen wie 1. c4 oder 1. Sf3, mit denen er über Zugumstellungen in seinem gewohnten d4-Repertoire landen kann. Alles andere als einer dieser drei Eröffnungszüge wäre der nächste kleine Paukenschlag in diesem WM-Kampf.

Greift der Chinese heute an? Sehr spannend ist die Frage, ob Ding Liren mit den weißen Figuren als anziehender Spieler heute angreifen wird oder ob er stattdessen im Rahmen einer weiteren ruhigen Partie zunächst einmal nach einem weiteren Remis strebt. Mit Weiß hat er jedenfalls die besseren Optionen, um auf Sieg zu spielen, wofür er allerdings auch etwas zeigen muss. In seiner ersten Weiß-Partie spielte der 30-Jährige in einer Art abgelehntem Damengambit den kuriosen Abwartezug 4. h3, nach dem Jan Nepomnjaschtschi mühelos ausgleichen konnte.

Neue Hoffnung für Ding Liren Nach seiner Niederlage in der zweiten Partie zeigte Ding Liren nach dem Ruhetag ein völlig anderes Gesicht. Der Chinese saß über weite Strecken der Partie konzentriert am Brett, erarbeitete sich eine sichere und angenehme Stellung, aus der heraus er sogar noch etwas hätte versuchen können, und wickelte am Ende eines fehlerfreien Spiels sicher ins Remis ab.

Nepomnjaschtschi mit 2,0 zu 1,0 vorne Jan Nepomnjaschtschi spielte mit den weißen Steinen zwei Mal remis, konnte jedoch in seiner ersten Schwarz-Partie einen Sieg gegen Ding Liren verbuchen. In der Summe führt der Russe mit 2,0 zu 1,0. Noch ist es aber ein weiter Weg zum WM-Titel. Für den Gesamtsieg bei der Schach-WM 2023 braucht es 7,5 Punkte.