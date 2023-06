Und dann gab es im Hinspiel, das soll nicht in Vergessenheit geraten, auch noch die schlimmen Ausschreitungen der Bielefelder Fans. Diese sorgten für eine 20-minütige Unterbrechung der Partie, schossen mit Raketen auf den Rasen und versuchten, in den Innenraum zu gelangen. Einzig dem beherzten Eingreifen von Fabian Klos ist es wohl zu verdanken, dass die Situation nicht komplett eskalierte. Die Arminia tritt auch deshalb heute mit einem Sondertrikot mit dem Schriftzug „Fairplay“ auf, der auch explizit an die Anhänger gerichtet ist. Dass heute Fans überhaupt im Stadion sein dürfen freut dabei auch insbesondere Gäste-Coach Kauczinski: "Bei so einer bedeutenden Partie Fans teilweise oder sogar komplett auszuschließen, macht keinen Sinn. Wir wollen auch ein volles Stadion mit dieser speziellen Atmosphäre." Hoffentlich wird es diese Atmosphäre geben, allerdings in friedlicher Stimmung.