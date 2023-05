Große Strafe (5 Minuten + Spieldauer-Disziplinarstrafe) für Moritz Seider (Deutschland) Gaëtan Haas war eigentlich schon in das Laufduell mit John-Jason Peterka verwickelt, der Check vom anstürmenden Seider kam daher umso überraschender und heftiger. Moritz Seider kann sich nicht darüber beschweren, dass es für ihn schon unter die Dusche geht.

Jetzt läuft es ein wenig besser. Leon Gawanke kommt an der Bande zu Hilfe, so kann sich das DEB-Team mal etwas schneller lösen.

Kleine Strafe (2 Minuten) für Enzo Corvi (Schweiz) Enzo Corvi muss für einen hohen Stock auf die Strafbank, es gibt die nächsten zwei Minuten in Überzahl für die deutsche Mannschaft!

Das Bully im Angriffsdrittel geht jedoch an die Schweizer, die sich damit wieder befreien können und die letzten Sekunden Unterzahl damit unbeschadet überstehen.

Auch in Unterzahl übt die Schweiz großen Druck aus, lässt das DEB-Team nur schwer in die Formation finden.

Doppelte kleine Strafe (2 + 2 Minuten) für Andres Ambühl (Schweiz) Zwei plus Zwei sind das einzig logische Strafmaß. Vierminütiges Powerplay für Deutschland also!

Die Unparteiischen schauen sich die Szene noch einmal an. Kastner blutet aus der Nase, zwei Minuten wird es für Ambühl in jedem Fall geben.

Andres Ambühl trifft an der Bande Maximilian Kastner mit dem Schläger im Gesicht. Es kommt zu einer Rangelei. Ambühl wird sicher gleich in die Kühlbox geschickt.

Deutschland ist weiterhin gut im Spiel, übertrifft hier die Erwartungen. Auch die gefährlichen Schweizer Bullys in der Angriffszone können Nico Sturm und Co. gut entschärfen.

Zwei-zu-Eins-Gelegenheit für die Schweiz. Moritz Seider stellt sich Nico Hischier in den Weg, wirkt nach dem Gegentreffer angesäuert.

Tor für Schweiz, 1:1 durch Jonas Siegenthaler Die Eidgenossen gleichen aus und Moritz Seider ist stinksauer. Das auch zu Recht, denn er bekommt an der Bande einen klaren Stockschlag von Kevin Fiala ab. Der Schläger zerbricht sogar. Über Fiala kommt das Spielgerät zu Jonas Siegenthaler, der einen Schlagschuss unter dem Querbalken unterbringt.

Natürlich versucht die Schweiz jetzt so einiges, um den Ausgleich herzustellen. Andrea Glauser schießt aus halbrechter Position. Dann versucht es Damien Riat mit der Rückhand. Doch in beiden Fällen ist der rechte Schoner von Mathias Niederberger im Weg.

Hischier kurvt im Slot herum und schiesst per Backhand. Fiala hält den Stock hin un der Puck fliegt über das Tor. Die Schweizer bleiben in der offensiven Zone.

Die Schweiz kommt wieder zu einem Abschluss. Fiala fährt links in die Zone und dreht noch einmal ab. Von hinten kommt Hischier angebraust, der direkt abzieht. Die Scheibe kommt nicht bis zu Niederberger durch.

7’

Tor für Deutschland, 0:1 durch Maximilian Kastner

Die Schweiz verliert die Scheibe in der Vorwärtsbewegung und es geht sogleich in die andere Richtung. Maximilian Kastner läuft über rechten Flügel in die Zone und feuert einen verdeckten Handgelenkschuss ab. Goalie Robert Mayer lässt die Scheibe durchrutschen und diese kullert über die Linie.