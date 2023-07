Von Max Scharnigg

Man ist noch nicht mal richtig im Friseurstuhl angeschnallt, schon schlägts ein: "Und, Urlaub geplant?" Die Frage kommt bei jedem Besuch früher, es wird nicht mehr lange dauern, dann ersetzt sie das "Hallo, na?" an der Tür. Auch bei der Zahnreinigung, im Taxi, auf dem Spielplatz - von allen Seiten will man es partout wissen: Urlaub geplant? Urlaub geplant? Wie oft, das fällt mir erst auf, seit ich dieses Jahr zufällig keinen Urlaub geplant habe. Oder besser gesagt, nichts Vorzeigbares, also nicht schnell zwei Wochen in Irgendwo retournieren kann. Die Fragenden aber haben eine andere Erwartungshaltung, als wenn es nur darum ginge, was man am Wochenende vorhat. Da ist die Antwort "Och, eigentlich nix" durchaus akzeptiert, denn darauf lässt sich immerhin noch sagen: "Ach, das ist doch auch mal schön." Ja, genau.