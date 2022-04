Von Ingrid Brunner

Man stelle sich vor, man wacht morgens in einem 200 000 Dollar teuren Bett auf, blinzelt zur Decke in den Murano-Kronleuchter, lässt den Blick hinüberschweifen an die Wand zu "Notre Dame de Vie", einem Original-Linolschnitt von Picasso, und plötzlich schleicht sich in all die Herrlichkeit der hässliche Gedanke: "Mist, schon wieder 11 000 Dollar verschlafen." Denn so viel kostet die Nacht in der Regent Suite an Bord des Luxusschiffes Seven Seas Splendor. Gottlob kommt dann aber der Butler, bringt den Kaffee und öffnet die Vorhänge. Durch die bodentiefen Fenster geht der Blick hinaus aufs Meer - ein beglückender Anblick, erhebender als jedes noch so anspruchsvolle Accessoire im Inneren.