VW Touran:Das beste Auto der Welt

"Never ever" passt das alles rein, sagte der Freund. Doch, tut es, sagte der Touranfahrer.

Von Dominik Prantl

Womöglich ist es ein sehr subjektives Unterfangen, das beste Auto der Welt zu bestimmen, ungefähr so, als wollte man die schönste Stadt Italiens orten oder den tollsten Schnitzelwirt in Oberbayern. Im vergangenen Jahr etwa wurde bei den World Car Awards mit dem Hyundai Ioniq 6 ein Gefährt zum Auto des Jahres ausgezeichnet, das ziemlich genau so aussieht, wie man sich vor 40 Jahren ein Auto im Jahr 2023 vorgestellt hätte, geschmeidig stromlinienförmig, fast ein wenig rund, mit 800 Volt-Ladetechnik, adaptivem Tempomat und Wärmepumpe, dazu ein beheizbares Lederlenkrad, alles serienmäßig.