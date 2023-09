Im traditionsreichen Gasthaus Fink in Brixen können Gäste jetzt auch übernachten. Sehr stilbewusst wurde das historische Gebäude dafür renoviert. In der Küche setzt man ebenfalls auf jahrhundertealtes Wissen.

Von Evelyn Pschak von Rebay, Brixen

Der Herrengarten ist eine Oase mitten in Brixen: Hinter niedrigen Buchsbaumhecken wachsen Sommerastern und Stauden-Phlox, aber auch Reihen von Kohlköpfen, Lauchzwiebeln und Petersilie. Am Bronzebrunnen trinkt ein Taubenpaar, und aus der Nische unter der Stadtmauer begutachtet Papst Pius VII. die Renaissance-Gartenanlage mit marmornem Blick. Bis in die 1990er-Jahre hinein war die Anlage neben der fürstbischöflichen Hofburg dem Klerus vorbehalten. Heute darf hier jeder nach Ruhe suchen. Und Florian Fink sogar nach Kräutern und Gemüse: "Der Lavendel auf unseren Tischen im Restaurant stammt aus dem Herrengarten", sagt der Südtiroler. "Und auch der Rosmarin, den ich derzeit in meiner Küche verwende."

Wie praktisch, dass der Garten nur wenige Schritte entfernt ist von den Kleinen Lauben in Brixens Altstadt; Fink hat es also nicht weit dorthin von seinem mehr als 600 Jahre alten Gasthaus Fink. Florian und seine Frau Petra Fink führen es in vierter Generation. Seit Ende Juli empfängt das Wirtspaar auch Übernachtungsgäste in ihren zwei nebeneinanderstehenden Laubenhäusern, die seither bezeichnenderweise "Fink Restaurant & Suites" heißen.

Petra und Florian Fink führen das Haus in vierter Generation.

Im Erdgeschoss, unter den Laubenbögen, reicht der Blick seit dem Umbau durchs bodenbündige Glas weit ins Restaurant, auf freigelegte Wände und das historische Kreuzgewölbe. In den oberen Stockwerken wurden ein Wellnessbereich und neun puristische Suiten eingerichtet, manche davon sind mit Fresken geschmückt. Sie sind ein Farbtupfer in den sonst reduziert gehaltenen Hotelzimmern mit teilweise gut über drei Meter hohen Decken und ungeraden Wänden, die gut ohne rechten Winkel auskommen.

Handgespachtelter Kalkputz, Eichenholzboden, der Blick aus den Erkerfenstern auf die nahen Laubenhäuser gegenüber: All das verleiht dem Raum ein staubbefreites und doch fast altertümlich anmutendes Gefühl von Obhut. "Wir sind allen Räumen bei der Restaurierung mit so viel Respekt wie nur möglich begegnet", sagt Petra Fink. Auch im Wellnessbereich, ein Innehalten: "Bei uns geht man nicht schwimmen, sondern baden", erläutert die 37-Jährige den Gebrauch des römischen Warmwasserbeckens. "Alles ist in Ruhe, ohne Bewegung - es gibt kein Whirl."

Drei Meter hohe Decken, Kalkputz, Erkerfenster - Blick aus einer der Suiten.

Die Hotelkauffrau ist mit ihrer Familie selbst seit Generationen in der Südtiroler Hotellerie verankert, sie betreibt das Fünf-Sterne-Wald-Resort Forestis auf der Plose, dem Hausberg Brixens. Von dort hat sie die Architekten des Brixner Büros Asaggio mitgebracht, die mit schlichtem, wertigem Minimalismus die klösterliche Atmosphäre im Fink unterstreichen.

Die ideale Kulisse also für die Kochkünste des Hausherrn, die von der Klosterküche inspiriert sind. "Schon meine Mutter war eng mit den Klarissen verbunden und kocht bis heute für die Schwestern, wenn deren eigene Köchin mal ausfällt", erzählt der 39-Jährige, der heute mit einem Brixner Bio-Bauern und eben den umliegenden Klostergärten kooperiert. Seine Frau wiederum erzählt, dass die Klöster in Brixen früher wohl einige Jahre überbesetzt waren und das Fink damals quasi als Außenstelle für die Nonnen genutzt wurde. "Das Klosterkonzept war also naheliegend für unser Haus", sagt Petra Fink. "Es ist ja nun schon eine Weile so, dass die Geistlichen weniger werden und gar nicht mehr verzehren können, was bei ihnen alles wächst."

Der weitgehende Verzicht auf Fleisch in der Karte entspricht auch eher klösterlicher Kost denn alteingesessener Südtiroler Gasthauskultur. Florian Fink serviert sein veganes Tatar spektakulär unter einer Räucherhaube, der Rauch aus Fichtenholz, Kräutern und Wacholder setzt sich im Gemüsetatar mit Roter Bete und Karotte fest. Darüber gezupfte Kamillenblüten und kleine Tupfer der mit Karottengrün-Öl aufgeschlagenen veganen Mayonnaise - da kann man schon mal in Verzückung geraten, selbst als nicht-religiöser Mensch.

Auf Fleisch wird in der Küche des "Fink" weitgehend verzichtet.

Einen kurzen Stadtspaziergang entfernt, am Rande der Altstadt in der Runggadgasse, haben Klarissen, Franziskaner, Kapuziner und die Tertiarschwestern ihren Sitz. Letztere wurden um 1700 von der Brixner Mystikerin Maria Hueber gegründet. "Schon seit Jahren bringen wir die übrig gebliebenen Lebensmittel unseres Gasthauses zur Essensausgabe der Tertiarschwestern, das machen viele Betriebe in Brixen so", erzählt der Wirt. Seit der Hoteleröffnung können sich auch Gäste an der Unterstützung beteiligen. Wer aufs Housekeeping verzichtet und an seiner Zimmertür das Schild mit der Aufschrift "Ich spende einen Teller Wärme" platziert, finanziert ein Mittag- oder Abendessen für Bedürftige.

Der Austausch mit Klöstern ist für Florian Fink kein Neuland: "Über den Wein hat unsere Zusammenarbeit mit dem Kloster Neustift vermutlich sogar mit meinen Großeltern begonnen." Bereits zur Klostergründung 1142 gehörten Weinberge zu Neustift. Der Großvater von Florian Fink hat seinem Enkel aber nicht nur gute Verbindungen zu einer der ältesten aktiven Kellereien weltweit beschert, sondern auch beeindruckende Dekoration fürs Treppenhaus: Eine Replik des keltischen Menhirs aus Tötschling am Pfeffersberg steht da, mannshoch, von Hans Fink 1955 entdeckt. Heute befindet sich das Original im Archäologiemuseum in Bozen, "also da, wo auch Ötzi liegt", sagt Florian Fink. Eigentlich sei sein Großvater Metzger gewesen, habe aber nach einer Krankheit seinen Beruf nicht mehr ausüben können und sich auf Südtiroler Volkskunde spezialisiert. "Er war ein Wirt, wie er im Buche steht", erinnert sich Maria Gall an den 2003 Verstorbenen. "Und ein großer Erzähler." Die promovierte Sozialwissenschaftlerin ist Gästeführerin. Sie kennt sich in Brixen und mit den lokalen Gepflogenheiten gut aus. "Früher erkannte man einen guten Wirt an der eigenen Metzgerei", fügt die Universitätsdozentin an, "heute gibt es das weniger." Beim Fink gibt es bis heute ein Ladenlokal unter den Lauben, direkt neben dem neu gestalteten Eingang zum Hotel. Betrieben wird die Metzgerei vom Cousin des Wirts.

Detailansicht öffnen (Foto: Fink Restaurant & Suites)

Florian Fink indes haben es besonders die Anleitungen der naturheilkundigen Benediktinerin Hildegard von Bingen angetan. "Ich habe mich durch viele ihrer Bücher gelesen." So offeriert er denn auch zu Menübeginn, um den Magen zu öffnen, einen Kräutersud aus Fenchel, Galgantwurzel und Bertrampulver, Letzteres war bereits für die Klosterfrau ein zentrales Würz- und Heilmittel. "Die Bertrampflanze hat viele Bitterstoffe, die regen die Verdauung an", schwärmt er. Auch Leimkraut nutze er daher gerne. "Die Blätter haben ebenfalls viele Bitterstoffe, da wird das Essen bekömmlicher. Die kommen heute in die Tomatensuppe." Er pflückt auch eine der Blüten vom Kraut und lässt sie auf seinem Handrücken mit lautem Plopp zerbersten: "Deswegen heißt sie bei uns auch Wiesen-Klatschnelke."

Ein leichtes Leben habe noch niemandem gutgetan, ist eine der asketischen Weisheiten, mit denen Hildegard von Bingen gern zitiert wird. Und das ist der vielleicht einzige Leitsatz der Universalgelehrten, der im Fink nicht gilt.

Reiseinformationen:

Fink Restaurant & Suites, Kleine Lauben 4, 39042 Brixen, Italien, DZ mit Frühstück ab 320 Euro/Nacht, fink1896.it

Die Recherchereise für diesen Beitrag wurde zum Teil unterstützt von Veranstaltern, Hotels, Fluglinien und/oder Tourismus-Agenturen.