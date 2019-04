23. April 2019, 12:35 Uhr Anschläge in Sri Lanka Was Reisende jetzt wissen müssen

Das Auswärtige Amt rät Angehörigen, Reisende per SMS zu kontaktieren. Die Telefonnetze sind teils überlastet, Facebook und Whatsapp gesperrt.

Flugreisende in Sri Lanka sollen sich vier Stunden vor Abflug am Flughafen bei Colombo einfinden.

Im Land wurde der Notstand verhängt. Fahrten zum Flughafen sind aber auch bei einer nächtlichen Ausgangssperre möglich.

Von Julia Hippert

Nach den Anschlägen in Sri Lanka am Sonntag sollten Touristen mehrere Dinge beachten. Was sie jetzt wissen müssen:

Wichtig am Flughafen Bandaranaike

Reisende, die sich auf Sri Lanka befinden und von Bandaranaike bei Colombo aus ihren Heimflug antreten wollen, werden von Sri Lankan Airlines gebeten, sich vier Stunden vor Abflug am Flughafen einzufinden. Die nationale Airline ist für die Abfertigung aller Fluggäste in Bandaranaike zuständig. Die Anfahrt zum Flughafen ist nach Angaben der Fluggesellschaft auch während einer nächtlichen Ausgangssperre möglich, wie sie in den vergangenen Tagen verhängt worden war. Passagiere müssen sich dafür an den Checkpoints mit Flugticket und Pass ausweisen. Bandaranaike ist einer von zwei Flughäfen auf Sri Lanka, die vom internationalen Flugverkehr angeflogen werden. Er befindet sich rund 35 km nördlich von Colombo, wo sich der Großteil der Anschläge ereignet hat.

#SriLanka #Colombo #Anschläge – Update: Nach Auskunft der Flughafenbehörden sind Fahrten zum Flughafen mit Pass & Ticket trotz Ausgangssperre möglich. Es wurde auch eine 🇱🇰 behördliche Hotline für Touristen eingerichtet : +94 (0) 112323015. Mehr @ #RSHW https://t.co/4OESwQfMjr pic.twitter.com/A61PrCTbvh — Krisenreaktionszentrum (@AA_SicherReisen) 21. April 2019

Das empfiehlt das Auswärtige Amt

Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Sri Lanka aktualisiert. Touristen, die sich auf der südostasiatischen Insel befinden, wird geraten, öffentliche Plätze und insbesondere die Anschlagsorte weiträumig zu meiden, lokale Medien zu verfolgen, engen Kontakt zu Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften zu halten und Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten. Seit Dienstag gilt in dem Land der Notstand. Er gewährt den Sicherheitskräften erweiterte Befugnisse, etwa für Durchsuchungen und zur Festnahme von Personen.

Telefon- und Internetverbindungen in Sri Lanka sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes nach wie vor überlastet. Reisende sollten ihre Angehörigen möglichst per SMS oder konventionellem Telefonanruf wissen lassen, dass sie wohlauf sind. Die Regierung Sri Lankas hat zudem mehrere soziale Medien wie Facebook und Messenger-Dienste wie Whatsapp gesperrt, um Panik und die Verbreitung von Falschinformationen zu verhindern.

Das sagen die deutschen Reiseveranstalter

Nach offiziellen Angaben sind mehr als 30 Ausländer unter den Opfern der Anschläge, darunter ein Deutsch-Amerikaner. Sri-Lanka-Urlauber mehrerer großer deutscher Reiseveranstalter haben die Anschläge unbeschadet überstanden. Die Veranstalter Tui und DERtour teilten am Montag mit, dass die Gäste, die derzeit auf der Tropeninsel Urlaub machen, Entwarnung gegeben hätte. Man habe alle Urlauber erreichen können.

DER Touristik hat derzeit nach eigenen Angaben eine "knappe vierstellige" Zahl von Reisenden auf Sri Lanka. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt hat auch einige Hotels im Angebot, die zum Anschlagsziel wurden. Man helfe Gästen, die vorzeitig abreisen wollen, mit der Organisation, sagte eine Sprecherin. Rund 150 Urlauber sind derzeit mit einer Tui-Reise auf der Insel, nach Angaben einer Sprecherin wollten sie alle ihren Urlaub dort fortsetzen.

Ein Anrecht auf kostenlose Stornierung haben Sri-Lanka-Urlauber nach den Anschlägen nicht, ebensowenig ist die Angst vor weiteren Anschlägen ein ausreichender Grund, um eine geplante Reise auf die Insel kostenfrei zu kündigen. Dazu müsste eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegen oder "höhere Gewalt" in Form von massiven politischen Unruhen die Reise erheblich beeinträchtigen.

Reiseveranstalter gehen mit entsprechenden Anfragen von Kunden allerdings oft kulant um. So kündigten mehrere Veranstalter an, bei zeitnah anstehenden Reisen nach Sri Lanka den Umbuchungs- oder Stornierungswünschen ihrer Kunden entgegenzukommen. Alltours-Kunden können einen Urlaub mit Anreisedatum bis zum 30. April nach Angaben eines Sprechers kostenfrei stornieren. Bei DER Touristik ist das Abreisedatum ausschlaggebend: Urlaube mit Abreise bis zum 6. Mai können kostenfrei umgebucht oder storniert werden. Tui bietet Urlaubern, die bis einschließlich 29. April anreisen, gebührenfreie Stornierungen oder Umbuchungen an, bei FTI gilt diese Möglichkeit für Anreisen bis einschließlich 28. April, teilte eine Sprecherin mit. Für Urlauber, die später anreisen, prüfe man Umbuchungsmöglichkeiten. Reisende mit Thomas Cook können Buchungen mit Anreise bis 2. Mai kostenfrei umbuchen oder stornieren. Auch hier sollen bei späteren Anreisen die Anfragen individuell geprüft werden. Studiosus ermöglicht für Buchungen mit Abreise im April und Mai kostenfreie Umbuchungen oder Stornierungen. Für alle Reisen, die später im Jahr beginnen, bestehe die Möglichkeit aktuell nicht, hieß es. Man gehe nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass alle ab Sommer beginnenden Reisen planmäßig durchgeführt werden können.