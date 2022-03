Von Ingrid Brunner

Katzentisch und Besenkammer - so geht das Klischee vom Einzelreisenden, der im Restaurant schlecht platziert wird und in einer lieblos eingerichteten Kammer nächtigt. Auch wenn diese Vorstellung überholt ist: Im Urlaub als Single unter Paaren zu sein - das kann schon frustrierend werden. Während Einzelreisende in einer Gruppe von Paaren nicht das bedauernswerte fünfte Rad am Wagen sein wollen, fürchten Paare zuweilen, ihre Zweisamkeit könnte von Singles gestört werden. Allerdings sind Singles keineswegs eine Randgruppe: Im Jahr 2020 lebten 18,1 Millionen Menschen in Ein-Personen-Haushalten, wie das Statistische Bundesamt ermittelte - Tendenz steigend. Die Mehrheit der Alleinlebenden wohnt in Städten und Ballungsräumen, es sind etwas mehr Frauen als Männer.