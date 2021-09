Am Ufer des Wildflusses Tagliamento entlang kann man von den Karnischen Alpen im Friaul bis an die Adria radeln. Unterwegs kommt man nicht nur am besten Schinken Italiens vorbei.

Von Helmut Luther, Villa Santina

"Moment, das muss ich festhalten!", sagt Thierry Pascolo, und springt vom Rad. Er zieht das Smartphone aus der Seitentasche des Rucksacks. Das Motiv, das er mehrmals von vorne und sogar von hinten fotografiert: Eine Familie, Vater, Mutter und zwei halbwüchsige Söhne, alle auf Tourenrädern, die schwer mit Schlafsack, Isomatte und weiterem Camping-Bedarf beladen sind. "Fernradler sind hier noch ein seltener Anblick. Die Bilder veröffentliche ich auf unserer Homepage", sagt Pascolo.

Radeln am Tagliamento entlang: Der Fluss entspringt am Mauriapass in den Karnischen Alpen in Friaul Julisch Venetien und mündet nach etwa 170 Kilometern zwischen Lignano und Bibione in die Adria. Start war in Villa Santina, einem von Wäldern und Wiesen umgebenen Dorf am Fuß des Monte Santina. Bis Villa Santina stürzt der Tagliamento steil bergab durch Schluchten, nun hat er sich ausgetobt und mäandert durch ein breites Schotterbett, das von schmalen Straßen sowie einem Radweg gesäumt wird.

Detailansicht öffnen Ab Villa Santina mäandert der Fluss durch ein breites Schotterbett. (Foto: Richard Semik/imago images)

Kaum jemand kennt die Radwege am Tagliamento so gut wie Thierry Pascolo, Mountainbike-Guide und Vizepräsident der Sektion Gemona des italienischen Umwelt- und Radverbandes FIAB, weshalb er ein Stück weit die Tour begleitet. Die geplanten 50 Kilometer bis San Daniele del Friuli stellen für den durchtrainierten Endvierziger keine Herausforderung dar. "Der Tagliamento, auf ganzer Länge radfahrertauglich": Unter diesem Motto hat er vor zwei Jahren mit einigen Mitstreitern eine Wochenendtour den Fluss entlang bis zur Adriamündung organisiert. "Es geht darum, das grandiose Gewässer und sanfte Mobilität mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken", sagt Pascolo.

Momentan gibt es den Tagliamento-Radweg nur in Abschnitten, der Rest der Strecke verläuft auf verkehrsarmen Nebenstraßen. Er sei jedoch optimistisch, was die Fertigstellung betrifft, sagt Pascolo. "Vor zehn, 15 Jahren musste ich noch mit dem Rad auf dem Autodach nach Österreich fahren, es gab hier keine Radwege. Heute hingegen unterstützen Tourismusvereine und Lokalpolitiker unsere Ziele." Der Tagliamento-Radweg ist ein Projekt der Region Friaul-Julisch Venetien. "Neben regionalen Geldern fließen dabei auch Mittel aus dem EU-Interreg-Fonds zur Förderung nachhaltiger Entwicklung", sagt Pascolo. Bisher seien etwa 60 Kilometer verwirklicht worden. Hindernisse, die eine Fortsetzung der Arbeiten verzögerten, seien zumeist Bürokratie oder Grundeigentümer, die sich quer stellten, erzählt Pascolo. "Die Verhandlungen mit den Grundbesitzern dauern oft Jahre."

Es gehe darum, das Fahrrad hier als Alltagsverkehrsmittel zu etablieren, sagt der Rad-Aktivist

Unter Laubbäumen, vorbei an Bauernhöfen, vor denen duftende Heuhaufen stehen, rollen die Räder auf meist asphaltierter Strecke durch Cavazzo Carnico, Vale und Pioverno, Weiler mit Kirschbaumalleen und kaum einer Handvoll Häusern. Allmählich weitet sich das Gelände. Es geht an mit Mais bepflanzten Feldern vorbei, aus denen Sprinkleranlagen wie eiserne Vogelköpfe hervorragen. Hinter Ufermauern plätschert der Tagliamento smaragdfarben in Rinnen zwischen Sand- und Kiesbänken. Aus der Ferne sieht es aus wie ein Aderngeflecht, das durch eine rissige Haut schimmert. Bewohner der umliegenden Dörfer, die nach der Arbeit eine Trainingsrunde machen, scheinen die Straße parallel zum Radweg zu bevorzugen. "Das ist dumm und gefährlich!", kommentiert Thierry Pascolo mit einem Seitenblick.

Um die Heranwachsenden für den Radsport zu begeistern, bietet er Kurse für Schulklassen an. "Es geht darum, das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel zu etablieren. Die Überzeugungsarbeit muss bei den Jungen ansetzen", sagt Pascolo. Er ärgert sich über Planungstechniker, die zum Lokalaugenschein auf dem Radweg stets mit dem Auto erscheinen. "Manche haben wenig Ahnung. Es ist doch absurd, dass der Schotter für den Streckenbelag nicht dem Tagliamento entnommen wird, wo es ihn in rauen Mengen gibt, sondern mit LKWs von weit heran gekarrt wird!" Solche Beispiele zeigten, dass der Tagliamento aus dem Bewusstsein der Bewohner verschwunden sei. "Dabei könnte der Fluss der ganzen Region als Identitätsstifter dienen", findet Pascolo. Mit seinen Inseln, Kiesbänken und Auen bilde der Tagliamento ein Modellökosystem, wo der Eisvogel brüte, Grau- Seiden- und Silberreiher und etwa 50 Schmetterlingsarten ihren Lebensraum fänden.

Detailansicht öffnen Der Aufstieg nach San Daniele lohnt sich. Wegen des mittelalterlichen Stadtkerns. Und wegen des Schinkens. (Foto: Lorenzo Pegoraro/mauritius images / Alamy)

Am Nachmittag erreichen wir San Daniele. Der schweißtreibende Aufstieg in das hübsche Hügelstädtchen mit mittelalterlichen Mauern lohnt sich. San Daniele ist berühmt für seinen gleichnamigen Rohschinken, ein Picknick, wieder unten am Fluss, soll zum gemütlichen Teil des Tages überleiten. Unter Silberpappeln, deren Blätter im Wind hell schimmern, werden Handtücher auf dem Sand ausgebreitet. Der Schinken zerschmilzt im Mund, dazu gibt es Oliven, in Öl eingelegte Tomaten, Brot und Käse. Anschließend balanciert man barfuß über runde Steine bis zum vorbeiplätschernden Tagliamento. Das Wasser ist kristallklar und eiskalt. Jedoch strahlt der Sand, fein wie Mehl, auch nach Sonnenunterging die gespeicherte Hitze des Tages ab, sodass einem schnell wieder warm wird. Weiter flussabwärts brennen Lagerfeuer aus Treibholz.

Der Mosaikmeister aus Codroipo sucht seine Steine direkt am Fluss

Am nächsten Tag geht es hinter San Daniele an Dörfern und Feldern vorbei, mal auf der rechten, mal auf der linken Flussseite. Bei Codroipo führt ein Trampelpfad durch dschungelhaftes Grün erneut zum Tagliamento hinunter. Sein Bett, hier etwa einen Kilometer breit und mit weißen Steinen übersät, die nur auf den ersten Blick alle gleich sind, ist ein Ort meditativer Ruhe. Hier sammelt Luciano Petris runde Steine in Plastikkisten. Mit der Zeit bekomme man ein Auge für jene, die man brauchen könne, erklärt der Siebzigjährige. "Solche, die innen mit Adern durchzogen sind, sie lassen sich wie Holz spalten ohne zu zersplittern".

Petris ist Mosaikmeister. Seine Werke kann man in vielen Städten sehen, so etwa sein 210 Quadratmeter großes Glasmosaik an einer Kaufhausfassade in der Wiener Mariahilferstraße. Später, in seiner Werkstatt, zerlegt der Künstler die aufgelesenen Steine mit einem Hammer auf einem Eisenkeil in zweifingerdicke Scheiben. Zusammengefügt werden die Tagliamento-Steine die Wand einer Villa zieren. Ihn fasziniere die Arbeit mit Naturmaterial, das er vor seiner Haustür finde, sagt Petris. "So hat man es hier jahrhundertelang gemacht. Die Häuser in den Dörfern am Tagliamento wurden früher alle mit runden Flusssteinen erbaut."

Bei San Michele ist der Tagliamento längst zwischen hohen Mauern eingezwängt. In weiten Schleifen rollen die Räder nun auf der grasbewachsenen Dammkrone auf der rechten, venezianischen Flussseite dem Meer entgegen. In der Luft liegt Salzgeruch. Man könnte auch über das asphaltierte Sträßchen am Dammfuß radeln, dort sind kaum Autos unterwegs, es ginge schneller. Aber dann hätte man den Fluss nicht im Blick, nur Häuser, Felder und Pinienalleen, die keinen Sonnenstrahl durchlassen. Das wäre momentan nicht schlecht, denn es ist wieder backofenheiß - alles dampft, der Grasboden, die Bäume, die Radfahrer. Auf der holprigen Piste rüttelt es einen ordentlich durch. Instinktiv hält man sich links, wo die Bäume etwas Schatten spenden. Unter Planen werfen Angler ihre Ruten aus. Motorboote tuckern vorüber. Ein Schwimmbagger holt Sand und Kies vom Flussboden. Auf einmal Wellengeplätscher, zwischen ineinander verkeilten Steinblöcken vermischen sich die Fluten des Tagliamento mit dem dunkelblauen Meer. Am naturbelassenen Strand voller Totholz haben Badegäste aus Ästen und Handtüchern Sonnensegel errichtet.

Jetzt nichts wie runter vom Sattel. Schnell die Badehose an und hinein in die zum Abkühlen gerade richtig temperierte Adria.

Reiseinformationen

Anreise: über Lienz in Osttirol den Plöckenpass nach Villa Santina

Unterkunft: San Daniele: Relais Picaron, relaispicaron.it; Lignano: Hotel Astoria, HP zwischen 80 - 105 Euro im DZ, hgphotels.it/hotel-astoria

Radweg am Tagliamento: fiab-gemona.it

Auskünfte und geführte Radtouren von Thierry Pascolo, Tel.: 0039/348 7281 874