Von Gerhard Matzig, Monsaraz

"So einfach wie möglich, koste es, was es wolle." Dieser Satz stammt von einem der bedeutendsten Interpreten der Moderne, von Ludwig Mies van der Rohe. Die Sentenz, im Grunde eine hintersinnige Anleitung für gelingende Weniger-ist-mehr-Baukultur, ist geeignet, einem Gast im São Lourenço do Barrocal in Portugal als Verheißung zu dienen. Als Versprechen für sagenhafte Ferien. Als Urlaub von allem, was überflüssig ist. Inmitten einer Umgebung, in der das Einfache (nicht zu verwechseln mit dem Simplen) zum Luxusgut wird. Zugleich könnte der zweite Teil des Satzes ("koste es, was es wolle") die Gastgeberfamilie Uva, die den ehemaligen Bauernweiler im Alentejo seit Generationen besitzt, in Angst und Schrecken versetzen. Theoretisch.