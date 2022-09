Essen gehen in Palermo

Es ist leicht, in Palermo gut zu essen. Wer sich allerdings in die Höfe, Gärten und Seitengassen wagt, wird mit besonders kreativen Spezialitäten und überraschenden Geschichten belohnt.

Von Jonas Bickelmann, Palermo

Ein Restaurant als Weg in die Freiheit für Ex-Sträflinge, als Integrationsort für Geflüchtete, ein Kloster, das mit Süßigkeiten verführt? Solche Überraschungen sind typisch für Palermo, aber kulinarisch kann man sich in Siziliens Hauptstadt sowieso kaum verlaufen. Einfach drauflos, ob links oder rechts des Platzes Quattro Canti, die Pizza wird nicht enttäuschen - etwa die Parmigiana, mit Auberginen belegt. Und auch auf die knusprig-süße Teigrolle Cannolo in der nächstbesten Bar ist Verlass. Trotzdem und gerade deswegen lohnt sich die Suche nach besonderen, verborgenen Lokalen.