Alles für das Foto: Touristen auf einem Stahlträger am Dach des Rockefeller Centers in New York. Aber herunterfallen kann hier niemand. Der Balken bleibt knapp über der Terrasse.

Von Ann-Kathrin Nezik

"Are you ready?", fragt die Mitarbeiterin des Rockefeller Centers, die eben noch sehr resolut die Regeln erklärt hatte: alles aus den Taschen, Handys in ein Holzregal, Gurt um die Hüften. Und man weiß nicht, wie man ihre Frage beantworten soll: Ist man wirklich bereit für diese Fahrt, von der es heißt, sie sei das neueste Abenteuer in dieser an Abenteuern nicht gerade armen Stadt?