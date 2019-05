13. Mai 2019, 06:10 Uhr Queenstown in Neuseeland Wo geht's denn hier zum Abenteuer?

Mit Bungee-Jumping von der Kawarau-Bridge fing alles an, mittlerweile gibt es in Queenstown noch viele weitere Action-Angebote.

Bungeesprünge, Speedboot, Mountainbike: Wer nach Queenstown in Neuseeland kommt, sucht den Nervenkitzel. Doch der Adrenalinschub hat Nebenwirkungen.

Von Steve Przybilla

Einfach nicht hinsehen! Augen schließen, zwei Schritte nach vorn, und die Schwerkraft erledigt den Rest. Wenn's bloß so einfach wäre! Alina Geilens Herz pocht. Die 27-jährige Düsseldorferin steht auf einer Metallplattform hoch über Queenstown, fest entschlossen, den ersten Bungee-Sprung ihres Lebens zu wagen. Unter ihr ziehen Speedboote ihre Bahnen, dahinter grasgrüne Hügel und Gebirge, an denen die Wolken hängen. Ein echtes Postkartenmotiv, aber in diesem Fall vor allem eins: der Blick in den Abgrund.

Laut schreiend stürzt die Frau in die Tiefe, ihre Haare flattern nach oben, bevor das Seil den Fall jäh unterbricht. Eine Sache von Sekunden. "Meeeeega!", ruft Alina Geilen, als sie die Plattform wieder verlässt. Jan Riemann, ihr Freund, hat alles fotografiert. Auch er ist wenige Minuten zuvor schon gesprungen. "Wir wollten es einfach mal ausprobieren", sagt der 39-Jährige. "Ich habe vor dem Sprung bewusst nicht nach unten geschaut. Wenn du zu viel darüber nachdenkst, ist es vorbei."

Lange gefeiert wird am Abend nicht. Die Gäste möchten fit sein für den nächsten Tag

Mit dieser Einstellung sind die Düsseldorfer nicht allein. Neues ausprobieren, den Puls nach oben treiben, Spaß haben: Kaum eine andere Stadt hat in den vergangenen Jahrzehnten eine derartige Adrenalin-Industrie aufgebaut wie Queenstown. Das wird schon deutlich, wenn man in die Stadt kommt. Auf der Shotover Street, der Hauptstraße des 16 000-Einwohner-Ortes, scheint es mehr Sportanbieter als Restaurants zu geben. Erst kommt ein Geschäft von Torpedo7, gewissermaßen der Jack Wolfskin Neuseelands. Es folgen: eine Verkaufsstelle für Bungee-Sprünge, ein Rafting-Anbieter, ein Fahrradverleih, ein Wandergeschäft und ein Veranstalter für Offroad-Fahrten. All das auf einer Strecke von weniger als 300 Metern.

Man spürt ihn überall, den Abenteurer-Spirit, den vornehmlich junge Menschen in Queenstown haben - oder zu finden hoffen. Überall laufen Backpacker mit Rucksäcken umher, die meisten Autos sehen aus, als hätten sie noch nie eine Waschanlage von innen gesehen. Etikette ist zweitrangig, Hauptsache, das Holzfällerhemd sitzt und der Bart ist lang genug. Manche schlendern mit einem Sixpack Bier über die Hafenpromenade, aber die meisten gehen früh ins Bett: Wer 140 Meter in den Abgrund springt, muss fit sein.

Am nächsten Morgen: In der Seilbahn zum Ben Lomond, dem Hausberg Queenstowns, drängen sich die Gäste. Wanderstöcke, Klettergurte und Sturzhelme aller Art werden nach oben transportiert, natürlich auch ihre Besitzer. Die Mountainbikes, mit denen sie später den Berg runterrasen, hängen außen an der Gondel. Mensch und Maschine, eine perfekte Symbiose. Die Natur gerät bei so viel Nervenkitzel zum Nebenschauplatz. Wer nach dem Festmachen der Helmkamera noch Zeit für einen Blick aus dem Fenster findet, sieht einen wunderschönen alpinen Wald - und gefällte Bäume. Grund ist ein massiver Ausbau der Seilbahn, wodurch noch mehr Besucher auf den Gipfel gebracht werden sollen. Schon heute sind es mehr als eine Million im Jahr.

Oben angekommen, geht das Gewusel weiter. Zwischen Sommerrodelbahn, Bungee-Plattform und Hochseilgarten sucht eine Wandergruppe den richtigen Weg. In der Luft ziehen Paraglider ihre Bahnen, aus den Lautsprechern dudelt leise Musik. Fehlen nur noch die Mountainbiker, die über Stock, Stein und Sprungschanzen möglichst schnell ins Tal wollen. So geht es den ganzen Tag auf dem Ben Lomond, ein einziges Rattern und Quietschen von Reifen und Bremsen verschiedenster Verkehrsmittel. Dazu die Musik und die Schreie der Bungee-Springer, die sich im Minutentakt in die Tiefe stürzen.

Ist das nun ein Fitness-Paradies oder eine Extremsport-Hölle? Ein älterer Herr jedenfalls wettert über den ganzen Trubel: "Ich komme seit 2012 hier her. Es wird immer voller, man kriegt im Restaurant kaum noch einen Platz." Dann steigt er selbst aufs Mountainbike und radelt davon.

Weiter unten, am Ufer des Lake Wakatipu, liegt schon der Werbeflyer für die nächste Erfindung aus: ein Schnellboot, "halb Hai, halb Maschine". Tatsächlich zieht ein motorisierter Plastikhai auf dem Wasser seine Bahnen, im Cockpit ein Pilot und ein Passagier. Und dann: Vollgas! Der "Hai" peitscht mit 80 Stundenkilometern über den See, die aufgemalten Zähne funkeln in der Sonne. Ein Sprung in die Höhe, eine Drehung, dann klatscht er wieder ins Wasser. Hoffentlich gibt es Kotztüten an Bord.