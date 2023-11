Ein riesiger Trichter, die Wände steil, an seinen Flanken verläuft schwarze Lava im Sand der Wüste, vermischt mit smaragdgrünem Wasser. Wenn es Gott gäbe - das wäre ein Blick in seine Werkstatt: wild modelliert und verdammt viel Farbe verschüttet bei einem der ersten Versuche, die Welt zu erschaffen in diesem Glutofen im Großen Afrikanischen Grabenbruch.

Das mit der Anfängen des Lebens ist nicht übertrieben. Metaphysisch, mindestens surreal fühlt es sich an, hier auf einem Felsbrocken zu sitzen und sich an etwas zu erinnern, das man doch gar nicht erlebt haben kann. Aber der Ort ist real, es gibt ihn auf Erden: den Nabayotum-Krater am Turkana-See im Norden Kenias, der zum Teil in Äthiopien liegt. Es ist der größte Wüstensee der Welt, zwölfmal größer als der Bodensee. In seinem alkalischen Wasser schwimmen Krokodile, seine Ufer sind ein Forschungsfeld prähistorischen Lebens. Einer der bedeutendsten Funde war das komplette Skelett eines Jungen, der vor 1,5 Millionen Jahren an einem entzündeten Milchzahn starb - Beleg für die These, dass die Wiege der Menschheit in Afrika lag, und zwar auch genau hier. Nabayotum-Krater, Nabel der Welt.

Diesen isolierten Ort aufzusuchen, hat seinen Preis und ist gefährlich. Es gibt keine Infrastruktur, keine Straßen, nichts. Von Nairobi aus sind es drei Tage mit dem Jeep durch die Wüste an den See, sicherer ist es mit einem Helikopter von einem der sehr wenigen Camps der Umgebung aus. So weit weg - aber näher am Anfang von allem geht es nicht.