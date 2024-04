Jedes Jahr pilgern Tausende zum Grab eines Wanderhirten, der sich vor zwei Jahrtausenden in einer abgelegenen Ecke Nordjapans niedergelassen hatte. Er zeugte mit einer Bauerntochter namens Miyuko drei Töchter und starb im biblischen Alter von 106. In dem Bergdorf Shingo kennt man ihn unter dem Namen Daitenku Taro Jurai. Der Rest der Welt kennt ihn als Jesus Christus.

Der 2700-Seelen-Ort in der Präfektur Aomori rühmt sich einer Weltsensation: Er nennt sich Kirisuto no Sato: "Heimat Christi". "Schon von ferne erkennt man zwei Hügelgräber auf einer Anhöhe", notierte der Japanologe Maik Hendrik Sprotte (1964-2023). "Sie werden durch zwei hohe Holzkreuze besonders gekennzeichnet: das 'Grab Christi' und ein Grab, das seinem Bruder Isukiri zugeschrieben wird." Dieser hat sich der japanischen Legende zufolge anstelle seines Bruders auf dem Berg Golgatha kreuzigen lassen. Isukiris Grab enthält nur dessen Ohren und eine angebliche Locke der Jungfrau Maria. Diese Andenken habe Christus bei seiner abenteuerlichen Flucht mit sich geführt.

Ist die Grabstätte ein Wunder, eine fantastische Intrige oder ganz einfach Betrug?

Die Quelle dieser Überlieferung ist eine zehn Meter lange Schriftrolle. Sie wurde am 26. Mai 1936 von Kiyomaro Takeuchi (1875-1965) entdeckt, der behauptete, dass es sich dabei um nichts weniger handelt als um das "Testament Christi". Er soll es diktiert haben, als er im Sterben lag. Darin wird die wohl größte Geschichte der Menschheit so erzählt: Jesus kam im Alter von 21 Jahren nach Japan, um den Shintoismus zu studieren. Das geschah während seiner "verlorenen Jahre", jener Phase seines Lebens also, über die im Neuen Testament nichts geschrieben wird. Er wurde Schüler eines großen Meisters in der Nähe des Berges Fuji, wo er die japanische Sprache und die östliche Kultur lernte. Mit 33 Jahren kehrte er nach Judäa zurück.

Detailansicht öffnen In dem Christus-Museum in Shingo, einem Dorf im hohen Norden Japans, kann man das angebliche Testament von Jesus betrachten. (Foto: Lars Nicolaysen/picture-alliance/dpa)

Wie es ihm dort gelang, den Platz am Kreuz mit seinem jüngeren Bruder zu tauschen, darauf wissen selbst Experten wie Michiyo Miwa keine klare Antwort. Die Präsidentin der Gesellschaft für die Studien der Takeuchi-Dokumente vermutet, dass Jesus vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane, auf dem Ölberg von Jerusalem, die Rolle mit seinem jüngeren Bruder getauscht habe. Der Kreuzigung entkommen, erreichte er nach einer vierjährigen Odyssee und unzähligen Entbehrungen Alaska, nahm ein Schiff und landete im Hafen von Hachinohe, im Nordosten Japans. Von dort reiste er in das Dörfchen Herai, das spätere Shingo. Er ließ sich nieder und nahm eine neue Identität an. Das Testament endet mit dem Wunsch, er möge auf einem Hügel nahe dem Dorf bestattet werden - neben einer Stätte für seine Erinnerungsstücke.

Takeuchi machte sich auf die Suche und fand in Shingo tatsächlich zwei alte Gräber, die der Beschreibung entsprachen. Bald umgab ein Mythos diesen Ort. Besonders während des Okkultisten-Booms in den 1970er-Jahren reisten Pilger und Touristen an. Heute kommen jährlich geschätzte 20 000 Besucher, von denen mehr als 30 Prozent Ausländer sind.

Wann der Todestag gefeiert wird, hat die Tourismusbehörde festgelegt

Ein Highlight ist im Frühling das "Christus-Fest" (Kirisuto matsuri) zum Gedenken an den Todestag von Jesus. Er wurde von der Tourismusbehörde auf den 3. Mai festgelegt, obwohl Jesus an einem 6. April gestorben sei. Doch dann liege noch zu viel Schnee und es würden zu wenig Touristen kommen.

Beim traditionellen "Bon"-Tanz um die Zwillingsgräber skandieren Frauen in Kimonos eine dreistrophige Litanei, deren Wortlaut Spuren des Hebräischen enthalten soll. Auch der lokale Dialekt kennt hebräisch klingende Worte, heißt es auf Schautafeln im "Legend of Christ Museum", in dem "Christus-Souvenirs" verkauft werden, unter anderem ein "Kirisuto"-Reiswein.

Früher, so die Museum-Info, trugen die Bewohner Kleidung, die mit einem Muster bestickt war, das einem Davidstern ähnelte. Auch in die alten Möbel einiger Familien ist er eingraviert. Neugeborenen wurde ein schwarzes Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Und bei einem Todesfall markierte ein Kreuz drei Jahre lang das Haus des Verstorbenen. Auch gehe der ursprüngliche alte Dorfname Herai auf eine frühe Diaspora aus dem Nahen Osten zurück. Einige Forscher versteigen sich gar zur These, dass Shingo von "Nachfahren der zehn verlorenen Stämme Israels" besiedelt worden sein könnte.

Detailansicht öffnen Traditionell gekleidete japanische Frauen tanzen um das "Grab Christi". (Foto: picture alliance/Associated Press)

Hatten sich "heimliche Christen" versteckt, als ihre Religion in Japan strengstens verboten war? Sind die Takeuchi-Dokumente wirklich 2000 Jahre alt, wie Takeuchi behauptete?

Obwohl deren Authentizität bezweifelt und 1945 ein Großteil bei der Bombardierung Tokios zerstört worden ist, gelten die erhaltenen Schriftstücke als wichtiges Zeitdokument der 1930er-Jahre. "Sie lassen sich in den Kontext des damaligen japanischen Nationalismus einbetten", erklärt Martin Lehnert. "In ihnen wird eine politisch-religiöse Uminterpretation der japanischen Urgeschichte betrieben und Jesus Christus als ein Bestandteil der Mythologie Japans dargestellt", so der Professor für Religion und Philosophie Ostasiens an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU).

"In einer Zeit, in der die Propaganda eine angebliche japanische Überlegenheit herausstellte, sollten diese Manuskripte zeigen, dass Japan an den kulturellen Wurzeln Chinas und des Westens liegt", bekräftigt Historiker Ryosuke Okamoto von der Universität Hokkaido in seinem Buch "Pilgrimages in the Secular Age".

Darin versucht er zu ergründen, wie ein Ort mit gefälschter Geschichte zu einer besonderen Stätte werden konnte. Sie kann keine historische oder wissenschaftliche Echtheit beanspruchen, was den meisten Besuchern bewusst sei. Dennoch übt sie eine große Anziehungskraft aus. Die Reisen nach Shingo seien ein Ausdruck individueller Religiosität in einer modernen Gesellschaft, meint Okamoto. An diesem Ort verspüren viele Menschen eine spirituelle Kraft. Wie es zu dieser "Heiligung eines gewöhnlichen Ortes" kam, kann der Japanologe allerdings nicht so recht erklären. Shingo sei "ein Paradebeispiel für einen Touristenort, der offensichtlich unvorhersehbar ist".