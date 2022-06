In Hamburg treffen sich seit jeher Maritimes und Fastfood. Neue Ideen begeisterter Quereinsteiger überzeugen aber inzwischen auch Gourmets. Ein kulinarischer Streifzug an der Elbe.

Von Anja Martin, Hamburg

Es ist halb zwölf Uhr vormittags an einem Werktag. Ulrich Moeller und Miriam Rusch haben eben ihren Laden in der Hamburger Innenstadt aufgeschlossen. Noch eine halbe Stunde, dann wird sich hier eine kleine Schlange bilden, auch wenn die versteckte Straße zwischen Rathaus und Trostbrücke keine A-Lage ist und auch kein Laufpublikum kennt. Es ist noch nicht lange her, da hätte man mit Kartoffelstäbchen maximal eine Pommesbude eröffnen können. Jetzt entstehen Geschäfte, die viel mehr wollen. Und die auch ganz anders heißen. So wie dieses: Frittenfreude.