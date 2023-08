Ein Bett in der Burg

Urlaub am Gardasee

In der Wohnburg von Moniga gibt es im Sommer sogar ein Open-Air-Kino. In vielen Häusern sind Ferienwohnungen untergebracht.

Die Festungsanlagen am Gardasee dienten einst als Speicher für Olivenöl und als Zufluchtsort fürs Volk. Heute können Urlauber in den "Ricetti" romantisch übernachten.

Von Margit Kohl, Padenghe

Kindheitsträume haben meist etwas Unwirkliches. In einer Burg wohnen zum Beispiel. Für Marilena Gabana hingegen ist das seit jeher Alltag, obwohl sie keinem Adelsgeschlecht entstammt. Die kleine zierliche Dame mit bordeauxroter Kurzhaarfrisur ist vor 60 Jahren im Schutz der Wohnburg von Padenghe zur Welt gekommen und dort geblieben. Die Gemeinde liegt zwischen Salò und Desenzano am Gardasee in der Region des Valtènesi, die selbst bei vielen Gardasee-Kennern und sogar bei Einheimischen wenig bekannt ist. Doch wie haben es hier einfache Dörfler zu eigenen Burgen gebracht?