Von Max Scharnigg

Das ist wieder so ein Fall, über den man im eigenen Interesse eigentlich kein Wort schreiben sollte, sondern nur gelegentlich ein paar Hinweise in ausgewählte Ohren flüstern. Dann würde man also flüstern: Fahrt doch an der notorischen Ausfahrt in Affi, wo wir Münchner reflexartig die Brennerautobahn verlassen, einmal nicht rüber zur deutschen Fußgängerzone am unteren Ende des Gardasees oder gar ins schreckliche Gardaland, sondern nehmt am ersten Kreisverkehr die Ausfahrt weg vom See, hinüber in die Weinhügel des Valpolicella.