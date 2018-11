17. November 2018, 13:13 Uhr Dubrovnik in Kroatien Die erstickte Stadt

Dubrovnik ist wunderschön - und total überlaufen. Der Besucherandrang ist so groß, dass ein normales Leben für die Bewohner kaum noch möglich ist. Nun soll den Touristen Einhalt geboten werden.

Von Jochen Temsch

Manchmal sind es die kleinen, als ungerecht empfundenen Dinge, die für die ganze, große Misere stehen. Zum Beispiel die Sache mit dem Fischmarkt im Stadthafen von Dubrovnik. Marin Krstulović öffnet die Tür eines Verschlages direkt an der Stadtmauer: dahinter ein Steintisch, voll mit Taubenkot, aus einem Hahn tropft Wasser in ein fleckiges Becken. "Hunderte Jahre lang haben die Fischer hier ihren frischen Fang angeboten", sagt Krstulović, "und jetzt schau dir das an." Der historische Verkaufsstand verkommt, seit ihn die Stadtverwaltung ...