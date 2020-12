Von Anja Martin

Diese Reise beginnt mit einem Stäbchen in der Nase. Immer schön negativ bleiben und einen kühlen Kopf bewahren, heißt die Devise, jedenfalls beim morgendlichen Fiebermessen in der Lobby. Es ist mittlerweile ein Dreivierteljahr her, dass die ersten Bilder von Kreuzfahrtschiffen um die Welt gingen, die das Virus an Bord hatten und nirgends mehr anlegen durften. Und noch immer sind die Gelegenheiten, als Gast in See zu stechen, begrenzt. Nennen wir diese Reise also lieber ein Experiment.