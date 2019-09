Was ist wahr am Ägypten-Bilderbuch in unseren Köpfen? Die Pyramiden von Gizeh halten dem Praxistest stand.

Das Beste? Das Beste ist am Ende der Stromausfall in der Cheops-Pyramide. In dem engen Gang hinauf zur Grabkammer, dort wo man nicht mehr aufrecht stehen kann und die Sauerstoffmoleküle abgezählt sind, erstirbt auf einmal die flackernde Neonbeleuchtung und uns umfängt die absolute Finsternis. Besser hätte es nicht kommen können. "Yeah, Geisterbahn!", ruft Julius in die Dunkelheit. "Huiiibuu", schallt es zurück. Und von ganz unten kräht einer "Taschenlampenparty!". War das Anton?