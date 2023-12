Der Grünen-Politiker und frühere Berliner Justizsenator Wolfgang Wieland ist tot. Wieland sei im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben, teilte die Fraktion im Abgeordnetenhaus am Mittwoch mit. Die Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch und Werner Graf würdigten den Verstorbenen als "Mann des Rechts und der Gerechtigkeit. Wir verlieren mit Wolfgang einen der ganz Großen unserer Partei, und Berlin verliert einen der Menschen, die in der Lage waren, Orientierung zu geben", heißt es in einer Presseerklärung.