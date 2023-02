Treffen von Sunak und von der Leyen:Der Windsor-Deal

"Ich bin der Premierminister, der den Brexit erledigt": Premier Rishi Sunak (Mitte) bei seiner Ankunft in Windsor.

Britanniens Monarch war ganz in der Nähe, als sein Premier den neuen Pakt mit der EU besiegelte - das dürfte kein Zufall gewesen sein.

Von Michael Neudecker, London

Jedes größere Abkommen braucht einen guten Namen, einen, der nach historischer Bedeutung klingt und dabei so eingängig ist, dass man ihn beliebig oft in Reden, Pressemitteilungen oder auf Twitter wiederholen kann. "Nordirland-Protokoll-Brexit-Abkommen" funktioniert nicht so gut, "Windsor-Deal" schon eher.