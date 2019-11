Die Voruntersuchungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange in Schweden wegen Sexualdelikten werden niedergelegt. Das teilte die stellvertretende Direktorin der schwedischen Strafverfolgung, Eva-Marie Persson, am Dienstag mit. Der 48-jährige Australier hat die im Jahr 2010 gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen. 2012 hatte er vor der Auslieferung nach Schweden Zuflucht in der ecuadorianischen Botschaft in London gesucht. Vor zwei Monaten hatte Ecuador das Botschaftasyl jedoch beendet.

