Von Henrike Roßbach, Berlin

Lothar Wieler beginnt die Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) am Mittwochabend mit einer Untertreibung. "Ich werde einen Vortrag halten", sagt er und klickt sich durch die ersten Seiten seiner Präsentation. Einen Tag später wird der Hashtag #DankeWieler die Twitter-Charts anführen, Zehntausende werden alleine auf Youtube das offizielle Video von Wielers Auftritt angeklickt haben, plus all die großflächig über das Internet verstreuten Best-of-Schnipsel. Was ist passiert?