Israels Premierminister Benjamin Netanjahu kann laut ersten Prognosen nach der Parlamentswahl keine Regierung aus rechten und religiösen Parteien bilden. Er wäre zur Regierungsbildung auf die Partei von nationalistische Avigdor Lieberman Unser Haus Israel angewiesen. Aber Lieberman kündigte noch am Wahlabend an, dass er dafür nicht zur Verfügung steht. Er trat für eine Einheitsregierung von Netanjahus Likud und dem Oppositionsbündnis Blau-Weiß sowie seiner Partei ein. Er begründete dies damit, dass sich das Land in einer "Notsituation" befinde und deshalb eine breite Koalition wichtig sei.

Netanjahus Likud lag nach ersten Berichten gleichauf mit dem blau-weißen Oppositionsbündnis von Benny Gantz. In zwei von drei Prognosen lag Blau-Weiß sogar knapp vor dem rechtsnationalen Likud.

Zwar erhielt der rechte Block mehr Stimmen als das Mitte-links-Lager ohne die arabischen Parteien. Aber die Ausgangslage zur Regierungsbildung ist für Netanjahu schlechter als nach der Wahl im April. Sein Likud, die Partei Neue Rechte und die ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Thora-Judentum sind zusammen diesmal noch weiter von jenen 61 Sitzen entfernt, die eine Mehrheit in der Knesset bedeuten.

Nach der Weigerung Liebermans, in eine rechte Koalition einzutreten, hatte Netanjahu zum zweiten Mal in diesem Jahr Wahlen durchgesetzt. Liebermans nationalistische Partei Unser Haus Israel, die wegen des ihrer Ansicht nach zu großen Einflusses der Religiösen den Koalitionseintritt verweigerte, konnte bei der zweiten Wahl binnen fünf Monaten deutlich zulegen.

Auch die vier arabischen Parteien, die diesmal wieder vereint als Gemeinsame Liste eintraten, fuhren ein deutlich höheres Ergebnis als im April ein. Die Arbeitspartei und die Demokratische Union, in der neben dem ehemaligen Premierminister Ehud Barak auch die linke Meretz vertreten ist, übersprangen die 3,25-Prozent-Hürde für den Einzug in die Knesset, die extremistische Partei Jüdische Kraft scheiterte.

Präsident Reuven Rivlin wird nach Konsultationen mit Vertretern der Parteien jenen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragen, dem er das am ehesten zutraut. Für diese Gespräche hat er zwei Wochen Zeit. Nach dem Auftrag läuft die Uhr: Binnen 42 Tagen muss eine neue Regierung stehen.

Schon vor der Wahl hatten Experten damit gerechnet, dass es auf eine große Koalition von Likud und Blau-Weiß hinauslaufen könnte, in Israel Einheitsregierung genannt. Gantz hatte jedoch erklärt, wegen der Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu nicht in ein Kabinett mit ihm eintreten zu wollen. Am 2. Oktober muss sich Netanjahu einer Anhörung stellen, dann wird endgültig darüber entschieden, ob es zu Anklagen in drei Korruptionsfällen kommt. Er will als Regierungschef ein Immunitätsgesetz durchsetzen

20 000 Polizisten im Einsatz

Nach Einschätzung des Politologen Jonathan Freeman von der Hebrew University in Jerusalem wird nach langen Verhandlungen diese Einheitsregierung herauskommen: "Benny Gantz will das, auch viele in der Likud-Partei. Netanjahu will ebenfalls so eine Regierung: Tief drinnen in ihrem Herzen wollen sie das, auch wenn sie es nicht sagen."

20 000 Polizisten waren am Dienstag im Einsatz - so viele wie noch an einem Wahltag. Die Polizei nahm bis zum Abend zwanzig Menschen in Zusammenhang mit Wahlbetrug oder Verletzung des Wahlgesetzes fest. Außerdem wurden 69 Verfahren eingeleitet. Landesweit gibt es mehr als 10 700 Wahllokale. Vereinzelt gab es am Dienstag Proteste, weil sich Parteienvertreter als offizielle Wahlbeobachter ausgaben.

Drei Stunden vor Schließung der Wahllokale gab es außerdem einen Cyberangriff auf die Website der größten Oppositionspartei Blau-Weiß, die nicht mehr erreichbar war. Facebook sperrte am Dienstag Netanjahus Facebook-Chatbot, nachdem Umfragen publiziert worden waren. Das ist am Wahltag nicht mehr erlaubt. Netanjahu kritisierte Facebook für diese Entscheidung.