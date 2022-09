In der Linkspartei ist vielen klar, es geht nur noch ohne Sahra Wagenknecht. Jetzt geht es darum, den Schaden möglichst klein zu halten. Die zentrale Frage ist also nicht, wann sie geht, sondern: wie viele sie mitnimmt.

In der Linken kämpft jeder gegen jeden, aber fast alle kämpfen gegen Sahra Wagenknecht. Ob Klima, Corona oder Krieg, ihr Kurs widerspricht meist dem ihrer Partei. Noch naheliegender als die Frage, wann sie austritt, ist also die Frage: Ist sie überhaupt noch wirklich drin?

Von Boris Herrmann, Berlin

Da kommt sie also, die Frau, die mal wieder an allem schuld sein soll. Hälse werden gedreht, Köpfe zusammengesteckt, Wörter getuschelt. Der Herr am Nebentisch unterbricht sogar die Vertilgung seines Schokoladenkuchens. Es ist immer noch ein Ereignis, wenn Sahra Wagenknecht ein Café im Berliner Regierungsviertel betritt.