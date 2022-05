Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Man redet derzeit viel über die Verantwortung für die nächste Generation und darüber, in welchem Zustand wir die Erde wohl unseren Kindern und Enkeln hinterlassen werden. Ulf Allhoff-Cramer hat das Prinzip mal auf seinen Berufsstand heruntergebrochen: "Die Bauern haben immer versucht, den Hof besser an ihre Nachkommen zu übergeben, als sie ihn von ihren Eltern übernommen haben." Aber nun gerät der Nachlass in Gefahr, deshalb ist der streitbare Biobauer aus Ostwestfalen vor Gericht gezogen, für Hof und Erde. Und zwar gegen die Volkswagen AG, einen der größten Autohersteller der Welt, führend übrigens auch bei den SUVs. Man könnte das für selbstbewusst oder auch für größenwahnsinnig halten. Immerhin will der Bauer nichts weniger als ein Verbot der Verbrennerproduktion ab 2030 durchsetzen und eine Reduktion für die Jahre davor. Das Landgericht Detmold nimmt die Klage aber ernst; für kommenden Freitag hat es zum ersten Termin geladen.

Es ist dies die bundesweit erste Verhandlung in einer neuen Variante von Klimaschutzklagen. Auf der anderen Seite sitzt diesmal nicht der Staat, der für Klimaschutzgesetze oder Fahrverbote zuständig ist. Sondern ein Unternehmen, das Autos mit Verbrennungsmotoren herstellt - legalerweise, und das wird noch eine Weile so bleiben. EU-weit wird das Aus des Verbrenners für 2035 angestrebt, aber so lange will Allhoff-Cramer nicht warten, weil er die Folgen des Kohlendioxidausstoßes vor der eigenen Haustür beobachten kann. Sein Grünland - das Futter für seine Kühe - war in den letzten Jahren mehrmals von Missernten betroffen, der Boden erodiert, das Grundwasser sinkt, und in seinem Wald raffen Dürre und Borkenkäfer die Fichten und Kiefern hin. Kurzum: Der Ausstoß von Treibhausgasen muss reduziert werden. Und ein Emissions-Gigant wie VW soll seinen Beitrag dazu leisten.

Bei Klimaverfahren gibt es ein neues Prinzip: das der weltweiten Nachbarschaft

Natürlich zieht der Biobauer nicht allein vors Landgericht, unterstützt wird das Verfahren von Greenpeace, ebenso wie ein Parallelverfahren vor dem Landgericht Braunschweig. Wer die ganze Sache aber für eine reine PR-Aktion von Klimaschützern ohne juristische Substanz hält, der unterschätzt den geradezu atemberaubenden Fortschritt, den die Rechtsprechung beim Thema Klimaschutz in den vergangenen Jahren gemacht hat. Vor zehn Jahren hätte man gesagt, Klimaschutz ist Politik, da haben Gerichte wenig beizutragen. Doch wie fundamental sich diese Perspektive verändert hat, lässt sich an der 128 Seiten starken Klageschrift gegen VW ablesen. Geschrieben hat sie Roda Verheyen, eine der erfahrensten Anwältinnen auf diesem Gebiet.

Rechtlich geht es um eine geradezu populäre Vorschrift, der jede Jurastudentin im ersten Semester begegnet - und jeder Nachbar, der mal gegen lärmende oder dauergrillende Anwohner geklagt hat. Paragraf 1004 Bürgerliches Gesetzbuch gewährt einen "Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch" gegen Störungen des Eigentums. Die Idee hinter der Klimaschutzklage ist, dass VW eine Art globaler Nachbar ist, ein Supergriller, wenn man so will, verantwortlich für einen enormen Ausstoß an Kohlendioxid, mit Folgen weit über Wolfsburg und auch über Detmold hinaus.

Das Prinzip der weltweiten Nachbarschaft lässt sich an einem anderen Verfahren illustrieren, das derzeit nur 100 Kilometer von Detmold entfernt anhängig ist - beim Oberlandesgericht (OLG) in Hamm. Dort hat Saúl Luciano Lliuya, ein Bergführer aus Huaraz in Peru, gegen einen anderen Giganten geklagt, gegen RWE. In seiner von Germanwatch unterstützten Klage (ebenfalls verfasst von Roda Verheyen) macht er RWE für 0,47 Prozent des globalen Kohlendioxidausstoßes verantwortlich und damit dafür, dass sein Grundstück in den Anden unterhalb eines Gletschersees wegen des schmelzenden Eises von Überflutung bedroht ist. 2017 hat das OLG einen spektakulären Beweisbeschluss gefasst, wonach die Klage schlüssig ist. Das bedeutet nichts weniger, als dass juristisch etwas dran ist. Und in wenigen Tagen ist es so weit. Das Gericht reist mit den Beteiligten sowie zwei Sachverständigen nach Peru, um sich die Sache an Ort und Stelle anzuschauen. Besichtigung des Nachbargrundstücks, 10 500 Kilometer vom RWE-Sitz in Essen entfernt.

Natürlich ist die Urheberschaft von Grillschwaden leichter zu identifizieren als die Verantwortlichkeit von RWE für die Gletscherschmelze in den Anden, oder von VW für Missernten im lippischen Land. Aber die Gerichte beginnen hier keineswegs bei null, denn eine höhere Instanz hat bereits intensiv vorgearbeitet. Mit seinem Klimaschutzbeschluss vom Frühjahr 2021 hat das Bundesverfassungsgericht den Klimaschutz ins Grundgesetz integriert. Die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels, die Begrenzung der Erderwärmung auf "deutlich" unter zwei Grad, die CO₂-Budgets und die notwendigen Reduktionspfade, all dies ist in der Karlsruher Entscheidung aufgearbeitet. Sogar konkrete Folgen für die Landwirtschaft werden dort benannt: Die Zahl der Tage mit sehr niedrigen Bodenfeuchtewerten habe seit 1961 signifikant zugenommen, heißt es dort. Für ein einfaches Landgericht liefert so eine Entscheidung ein solides Fundament, auf dem man aufbauen kann.

Aber es ist eben nur ein Fundament, das Haus muss das Gericht schon selbst bauen. Denn es gibt keine Formel, die besagt: Das Karlsruher Gericht hat Deutschland zu mehr Klimaschutz verurteilt, also kann das Detmolder Gericht VW verurteilen. Der Autohersteller ist ein privater Akteur. Zwar haben die Niederlande, Musterland der Klimaklagen, vorgemacht, dass man auch Unternehmen juristisch packen kann. Vor einem Jahr hat das Bezirksgericht Den Haag den Shell-Konzern verurteilt, seine Treibhausgasemissionen - gemessen an 2019 - um 45 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Das Urteil argumentiert mit zivilrechtlichen Pflichten von Shell, ganz ähnlich wie nun die Klage gegen VW.

Kann man VW wirklich für die Emissionen der Autofahrer haftbar machen?

Aber auch solche Leuchtturmurteile ändern nichts daran: Es wäre schon eine juristische Mondlandung, die das Landgericht unternehmen müsste. Zum Beispiel muss geklärt werden, für welche Emissionen VW eigentlich verantwortlich ist. Nach den Berechnungen der Klägeranwältin betrug der CO₂-Fußabdruck von VW im Jahr 2018 gut 580 Millionen Tonnen, mehr als das Land Australien verursacht. Aber vier Fünftel dieses gigantischen Ausstoßes entstehen nicht durch Produktion und Geschäftsbetrieb, sondern schlicht dadurch, dass die Autos gefahren werden. Ist VW haftbar für Emissionen, die durch das Verhalten der Käufer entstehen?

Bleibt noch die Frage, wo das Recht aufhört und wo die Politik beginnt. Hätte der Biolandwirt Erfolg, dann würde das Gericht faktisch ein Verbot von Verbrennern aussprechen - und damit die EU überholen, die dies bereits "abschließend geregelt" habe, heißt es in der schriftlichen Entgegnung der VW-Anwälte. Tröstlich für die Richter in Detmold dürfte sein, dass sie all dies nicht allein entscheiden müssen. Am Ende wird der Fall wohl beim Bundesgerichtshof landen. Oder wieder beim Verfassungsgericht.