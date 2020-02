Der linke Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat die dritte Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat Nevada laut mehreren Prognosen gewonnen. Nach dem Sender Fox News sahen am Samstag (Ortszeit) auch die Sender CNN, NBC News und andere US-Medien das Rennen eindeutig zu Gunsten Sanders entschieden. Er kommt nach einer CNN-Prognose auf etwa 44 Prozent der zu vergebenden Delegiertenstimmen für den Parteitag der Demokraten im Sommer.

Sanders Kampagne erklärte, die Vorwahl in Nevada gewonnen zu haben: "Lasst uns gemeinsam die demokratische Nominierung gewinnen, Trump schlagen und das Land verwandeln."

Nevada ist der zweite von drei Vorwahl-Staaten, den Sanders für sich entscheiden konnte. In der ersten Vorwahl in Iowa holte er eine Delegiertenstimme weniger als der Bürgermeister Pete Buttigieg, obwohl 6000 Menschen mehr für Sanders stimmten.

Sanders festigt damit in Nevada seine Position als Spitzenreiter in dem Rennen um die Kandidatur der Demokraten. In nationalen Umfragen hat er den ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden in der Favoritenrolle bereits abgelöst. Biden hatte sich in Nevada einen zweiten Platz ausgerechnet. Was er der CNN-Prognose wohl erreichen kann. Er kommt auf etwa 25 Prozent.

Alles Wichtige zur Wahl in den USA in unserem neuen wöchentlichen Newsletter - jeden Donnerstag in Ihrem Postfach. Kostenlose Anmeldung: sz.de/usa-newsletter