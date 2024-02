Boris Pistorius selbst findet das Wort "aufgebläht" ein unschönes Wort. Aber als er im Amt des Bundesministers der Verteidigung anfing, stellte er schnell fest, dass es so nicht weitergehen kann. Das Organigramm des Ministeriums verstehen selbst viele der 3000 Mitarbeiter, davon 1845 zivile, nicht wirklich. Viele lose im Raum hängende Kästchen, Doppelstrukturen, bis zu 30 Mitzeichnungen durch zig Abteilungen für einzelne Vorgänge. Pistorius ging ran an die Strukturen - und stieß auf erwartbaren Widerstand. Aber er will seine Reform durchziehen, die er im Herbst bei der Bundeswehrtagung angekündigt hatte.

Rund 300 Dienstposten sollen aus dem Ministerium in den nachgeordneten Bereich verlagert werden, in Unterbehörden. Damit sollen Strukturen dort gestärkt werden, wo mehr Personal gebraucht wird, um die Bundeswehr fit zu machen für die neuen Herausforderungen durch Russlands Krieg in der Ukraine und die Gefahren für ganz Europa. Das kann Versetzungen bedeuten. Als jüngst ein Brief des Gesamtpersonalrats publik wurde, der die Pläne zur Neustrukturierung mit harschen Worten ablehnte, war von einer Meuterei im Ministerium die Rede. Doch viel größer war eigentlich die Zustimmung, aus der Politik und von Experten.

"Die Alternative wäre, nichts zu tun"

Wenn man so will, ist drinnen im Apparat auch Herbert Schug ein "Pistorianer", der seine Hand über die Pläne des Ministers hält. Es treffe nun halt erstmals das Ministerium direkt, da sei es klar, dass es Widerstand gebe. Schug ist Bundesvorsitzender des Verbands der Arbeitnehmer der Bundeswehr (VAB). Er sieht im bisherigen System zu viele Redundanzen, ein Hin und Her zwischen den Abteilungen, Entscheidungen, die nicht getroffen wurden. Ganz wichtig sei auch die Beschleunigung von Infrastrukturmaßnahmen, sagt Schug, so müssen zum Beispiel Flugplätze auf die neuen F-35-Kampfjets ausgerichtet und Kasernen modernisiert werden. "Ich kann das nur begrüßen und ich verstehe die ganze Aufregung nicht", sagt Schug. Es gebe die Zusicherung, dass alle Maßnahmen sozialverträglich vonstattengehen. "Die Alternative wäre, nichts tun. Aber ein Weiter so können wir uns bei der sicherheitspolitischen Lage nicht leisten."

Ein deutlicher Brief an den Personalrat

Pistorius selbst will nicht wackeln, in einem Antwortschreiben an den Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats, Michael Richter, teilt er freundlich, aber deutlich aus. "Wie Sie wissen, ist die Einnahme der neuen Organisation nicht von Ihrer Zustimmung abhängig", betont Pistorius in dem Schreiben, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Schon gar nicht will er den Vorwurf gelten lassen, hier sei jemand von den Plänen überrumpelt und nicht gehört worden.

Ihm sei bestätigt worden, "dass Sie schon seit Juli 2023 fortlaufend im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit im zweiwöchigen Rhythmus über den Fortgang der Planungen informiert wurden", schreibt Pistorius. Eine Vielzahl an Anregungen aus den Dienstsitzen Bonn und Berlin sei aufgenommen und von ihm selbst im persönlichen Gespräch erörtert worden. Er wolle noch einmal klarstellen, "dass Veränderungen aus meiner Sicht nötig sind, um die Arbeitsfähigkeit des Hauses zu verbessern". Die Veränderungen, wie von Richter vorgeschlagen, "bis nach der Reorganisation der gesamten Bundeswehr oder für Teilbereiche gar bis Januar 2027 zurückzustellen (...), ist deshalb keine Option."

Auch die Kommunikation wird reformiert

Aber es rumort nun auch an anderen Stellen. Ein Beispiel: Die Kommunikation zur Zeitenwende soll jetzt zentral über die Redaktion von Bundeswehr.de gebündelt werden, verantwortlich hierfür ist Pistorius' Sprecher, Michael Stempfle, ein früherer ARD-Journalist. Stempfle teilt auf SZ-Anfrage mit, dass am 1. März ein sechsmonatiger Probelauf starten werde: "Die Redaktion der Bundeswehr soll die Artikel, die aus den Presseinformationszentren der Teilstreitkräfte und anderen nachgeordneten Bereichen für die Seite Bundeswehr.de zugeliefert werden, redaktionell abnehmen und danach veröffentlichen." Die Redaktion hat 95 Mitarbeiter, aber trotz der neuen Aufgaben soll es keinen Stellenaufwuchs geben.

Bisher haben zum Beispiel die Bereiche Luftwaffe, Heer und Marine ihre eigene Hoheit über die Kommunikation und Veröffentlichungen, etwa zu Übungen, Bundeswehrstandorten oder neuen Waffensystemen. Daher ist intern jetzt sogar von "Zensur" die Rede, hier werde zudem durch die zentrale Abnahme von Texten ein Flaschenhals geschaffen, statt wie bisher schnell und individuell veröffentlichen zu können. Dies habe sich gerade bei Auslandseinsätzen oder Großübungen wie Air Defender, mit möglichen Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr, als vorteilhaft erwiesen.

Stempfle betont dagegen, die Schnelligkeit solle nicht leiden, nach sechs Monaten werde man Bilanz ziehen. "Ziel ist, neben der Erhöhung der journalistischen Qualität der Artikel, vor allem die Konzentration der redaktionellen Arbeit auf Themen, die mit der Zeitenwende verbunden sind." Auch hier will man trotz der Kritik daran festhalten. Pistorius gefällt sich in der Rolle des Anpackers - aber ob die Reformen wirklich viel bringen, bis hin zur stringenten Kommunikation zur Zeitenwende, wird sich noch zeigen müssen.

Die Bundeswehr sei bisher "so unglaublich bürokratisch, dass schnelle Lösungen in diesem Apparat eigentlich gar nicht gehen", hat zum Beispiel der Militärhistoriker Sönke Neitzel jüngst gesagt. Aber der Verteidigungsminister will zumindest den Konflikt wagen - auch wenn das Ministerium und die Bundeswehr bekannt sind für ihre Beharrungskräfte. "Er hat nun die Katze aus dem Sack gelassen", formuliert es einer aus dem Apparat des Ministeriums.