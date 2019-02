23. Februar 2019, 22:35 Uhr Konflikt in Venezuela NGO meldet mindestens zwei Tote durch Schüsse des Militärs

Am Samstag hatte es erneut Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gegeben, hier an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien.

Die Demonstranten sollen an der Grenze zwischen Venezuela und Brasilien ums Leben gekommen sein. Immer wieder hatten Kovois mit Hilfslieferungen am Samstag versucht, die Militärblockaden zu durchbrechen.

Bei gewaltsamen Zusammenstößen an der Grenze zwischen Venezuela und Brasilien sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation mindestens zwei Menschen getötet worden, darunter ein 14-jähriger Junge. Beide seien durch Schüsse der venezolanischen Armee in Santa Elena de Uairén gestorben, sagte ein Sprecher von "Foro Penal" am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. In einem Video, dass der Präsident der Organisation, Alfredo Romero, auf Twitter veröffentlichte, sprach er sogar von vier Toten.

Im Laufe des Tages hatte sich die Situation an den Grenzen Venezuelas weiter zugespitzt. Oppositionsführer Juan Guaidó hatte das Volk dazu aufgerufen, Lastwagen mit vielen Tonnen Hilfsgütern ins Land zu bringen. Präsident Nicolás Maduro will das verhindern. Er fürchtet dahinter eine mögliche Invasion durch US-Truppen.

Maduro bricht Beziehungen zu Kolumbien ab

Mehrere Hilfskonvois hatten am Samstag versucht, die Militärblockaden zu durchbrechen. Außerdem waren mindestens elf venezolanische Soldaten desertiert, Videos zeigten, wie einige von ihnen die Grenze zu Kolumbien passierten. Maduro verkündete anschließend, alle diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien abzubrechen.

In der venezolanischen Grenzstadt Ureña, nördlich von Cucuta gelegen, war es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Streitkräften gekommen. Das Militär setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Vor gut einem Monat hatte sich Juan Guaidó zum Interimspräsidenten erklärt und dies damit begründet, dass der Wahlsieg von Maduro 2018 eine Farce gewesen sei und ihm als Parlamentspräsident daher qua Verfassung das Amt zustehe. Im Volk gibt es große Unterstützung für Guaidó. Mehr als 50 Länder, darunter die USA und Kolumbien, haben sich hinter ihn gestellt.