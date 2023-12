Südamerika:Wem gehört der Reichtum des Essequibo?

Vor ein paar Wochen veröffentlichte der venezolanische Musiker Xuxo einen neuen Song . Er singt darin von einem "Land voller Zauber", einem "Paradies, in dem die Sonne aufgeht", und wie zum Beweis sieht man im Video zum Lied dann gleich noch ein paar glitzernde Wasserfälle, dichte Wälder, Schwärme bunter Vögel. Man ist also durchaus versucht, Xuxo recht zu geben. Doch dann kommt dieser eine Satz: "Der Essequibo gehört uns". Und spätestens hier ist man von der Popmusik bei der internationalen Politik angekommen.

Das Territorio del Esequibo, auch Guayana Esequiba oder einfach nur Essequibo genannt, ist ein Gebiet ganz im Norden von Südamerika. Es liegt westlich des gleichnamigen Flusses, eingeklemmt zwischen Venezuela, Brasilien und Guyana. Fast 160 000 Quadratkilometer Wald und Savanne, dazwischen uralte Berge, ein paar Dörfer und Städte, so wenige allerdings, dass die Bevölkerungsdichte selbst unter der der Mongolei liegt, dem am dünnsten besiedelten Staat der Erde.

Das Gebiet ist seit fast 200 Jahren der wohl größte Zankapfel Südamerikas

Doch bei aller Abgeschiedenheit ist das Essequibo-Gebiet seit fast 200 Jahren der wohl größte Zankapfel Südamerikas: Guyana, die einstige britische Kolonie, die heute eine unabhängige Nation ist, zählt die Region zu seinem Staatsgebiet und stützt sich dabei auf einen mehr als 100 Jahre alten Schiedsspruch. Der Nachbar Venezuela zweifelt diesen jedoch an.

Am 3. Dezember, will Venezuela ein landesweites Referendum abhalten über das Gebiet. Eine Frage lautet: "Sind Sie damit einverstanden, sich mit allen Mitteln gegen die Ansprüche Guyanas zu wehren (...)?" Eine andere: "Sind Sie mit der Gründung des Bundesstaates Guayana Esequiba einverstanden (...)?" Wobei der, wohlgemerkt, zu Venezuela gehören soll, nicht zu Guyana.

Detailansicht öffnen Auf einer Mauer in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, wird auf das Referendum über die Zukunft von Essequibo hingewiesen. (Foto: Federico Parra/AFP)

Rechtliche oder gar praktische Konsequenzen hat die Volksbefragung dabei erst einmal nicht. Dennoch spricht man in Georgetown, der Hauptstadt von Guyana, von einer "Provokation" und blickt gleichzeitig etwas bange in Richtung Grenze: Venezuela verfügt über eine vergleichsweise gut ausgerüstete, gut ausgebildete Armee. Und ohnehin leben in ganz Guyana überhaupt nur knapp 800 000 Menschen. Aus eigener Kraft, so viel ist klar, könnte man sich gegen eine militärische Intervention wohl kaum zur Wehr setzen.

Frühere Urteile über die Zugehörigkeit waren wohl nicht unparteiisch

Dass es so weit kommt, ist allerdings unwahrscheinlich, allein schon deshalb, weil Brasilien, das mit Abstand größte und einflussreichste Land Südamerikas, klargemacht hat, dass es eine solche kriegerische Auseinandersetzung unmittelbar an seiner eigenen Grenze nicht dulden würde.

Stellt sich also die Frage: Wozu das Referendum - und wieso ausgerechnet jetzt?

Um das zu verstehen, muss man ein paar Hundert Jahre in der Geschichte zurückgehen. Nach der Ankunft der Europäer in Südamerika war Guyana zunächst Teil des spanischen Kolonialreiches, dann fiel es an die Niederländer und schließlich an Großbritannien. Während die Grenzen im Norden, Osten und Süden dabei stets mehr oder minder fest definiert waren, war nie ganz klar, wo das britische Gebiet im Westen endet.

Zunächst schien sich niemand daran zu stören: Wieso streiten wegen nutzloser Wälder? Das änderte sich, als es erste Goldfunde gab. 1840 wurde der deutsche Botaniker und Forscher Robert Schomburgk von der britischen Krone damit beauftragt, die Grenzen klar zu definieren: Guyana Esequiba, befand der Naturforscher, sei Teil der englischen Kolonie. Venezuela protestierte, der Fall landete vor einem internationalen Schiedsgericht, und dieses urteilte 1899 abermals zugunsten Großbritanniens.

Allerdings, und das ist das Problem, schienen weder der Naturforscher noch das Expertengremium unparteiisch gewesen zu sein. Venezuela erkennt darum die von Großbritannien gezogenen Grenzen und auch den Schiedsspruch nicht an. Mitte der 60er-Jahre, immerhin, wurde dann abermals eine Schlichtungskommission eingesetzt. Nach ein paar Jahren zäher Verhandlungen aber gab sie entnervt auf. Der Streit schwelte weiter, mal mehr und mal weniger intensiv.

Es geht um Öl - und um Propaganda

Dass er ausgerechnet jetzt wieder hochkocht, hat zum einen abermals mit den natürlichen Reichtümern Guyanas zu tun, diesmal allerdings nicht Gold, sondern Öl. 2015 wurden die ersten Felder vor der Küste entdeckt, elf Milliarden Barrel, so viel, dass die Rede von einem "Märchen" war. Die Regierung in Caracas tönte allerdings kurz darauf, dass die Region ja eigentlich "schon immer zu Venezuela" gehört habe. Machthaber Nicolás Maduro sprach sogar von der Notwendigkeit einer "Rückeroberung".

2018 landete der Fall auf Betreiben von Guyana vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Venezuela aber erkennt das noch laufende Verfahren nicht an, was dann doch den Verdacht aufkommen lässt, dass Caracas gar nicht ernsthaft an einer verbindlichen Lösung des Konflikts interessiert ist. Denn das Essequibo-Gebiet ist nicht nur reich an Rohstoffen, es lässt sich auch hervorragend dazu benutzen, um im eigenen Land patriotische Stimmung zu evozieren und Rückhalt in der Bevölkerung zu generieren.

Der wiederum wird immer wichtiger für die sozialistische Regierung in Caracas: Sie sitzt zwar trotz einer nunmehr fast ein Jahrzehnt dauernden, fast allumfassenden Krise immer noch fest im Sattel. Nächstes Jahr aber sollen Wahlen stattfinden, zu denen auch Oppositionskandidaten zugelassen werden sollen.

Die Abstimmung über Guayana Esequiba könnte deshalb so etwas wie ein erster Stimmungstest sein, ein Probelauf, um zu sehen, wie gut die staatliche Propaganda-Maschinerie läuft, was funktioniert, und wo es vielleicht noch hakt.

Xuxo, der Popsänger, ist sich jedenfalls sicher, wie er abstimmen wird: "Cinco veces si" heißt es in seinem Lied, fünfmal Ja, eines für jede Fragen im Referendum, schließlich sei es "unmöglich, etwas aus dem Herzen zu löschen, das immer dir gehört hat", so der Sänger. Fragt sich, was die Menschen in Guyana dazu sagen.