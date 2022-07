Von Annette Zoch

Die Ansage kam - wie so vieles aus dem Vatikan - völlig unerwartet. Sie ist knapp, aber in ihrer Deutlichkeit kaum misszuverstehen: "Erklärung des Heiligen Stuhls" sind die zwölf Zeilen überschrieben. Im Kern erteilt Rom den Bemühungen des deutschen Synodalen Wegs, der Reformdebatte zwischen Klerikern und Laien, eine Absage. "Zur Wahrung der Freiheit des Volkes Gottes und der Ausübung des bischöflichen Amtes erscheint es notwendig klarzustellen: Der 'Synodale Weg' in Deutschland ist nicht befugt, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten", heißt es zu Beginn der Erklärung.

"Es wäre nicht zulässig, in den Diözesen vor einer auf Ebene der Universalkirche abgestimmten Übereinkunft neue amtliche Strukturen oder Lehren einzuführen, welche eine Verletzung der kirchlichen Gemeinschaft und eine Bedrohung der Einheit der Kirche darstellen würden", heißt es weiter. Es sei wünschenswert, "dass die Vorschläge des Weges der Teilkirchen in Deutschland in den synodalen Prozess, auf dem die Universalkirche unterwegs ist, einfließen mögen, um zur gegenseitigen Bereicherung beizutragen und ein Zeugnis der Einheit zu geben, mit welcher der Leib der Kirche seine Treue zu Christus, dem Herrn, bekundet."

Dass Papst Franziskus der deutschen Reformdebatte eher kritisch gegenübersteht, ist kein Geheimnis. Bereits vor Beginn des Synodalen Wegs hatte er in einem Schreiben "an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland" angemahnt, die Einheit mit der Weltkirche nicht aufzugeben. Der entscheidende Satz aus dem Schreiben wird nun auch in der nicht unterzeichneten Erklärung vom Donnerstag wiederholt: "Die Weltkirche lebt in und aus den Teilkirchen, so wie die Teilkirchen in und aus der Weltkirche leben und erblühen; falls sie von der Weltkirche getrennt wären, würden sie sich schwächen, verderben und sterben."

Papst Franziskus hatte im vergangenen Oktober einen Synodalen Prozess für die Weltkirche gestartet, der noch bis 2024 dauern soll. Unklar ist aber, was genau das Ziel dieses Prozesses ist und ob am Ende konkrete Reformen stehen. Weltweit sollen zwar auf Ebene der Diözesen Reformideen diskutiert und am Ende von einer Bischofssynode in Rom beraten werden. Die letztliche Entscheidung liegt aber wie immer am Ende alleine beim Papst.

Frauen als Diakoninnen? Reform des Zölibats? Am Ende entscheidet der Papst

Der deutsche Synodale Weg, initiiert von Deutscher Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) war deutlich früher gestartet, nämlich bereits 2019 und zudem als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal. Die Laien diskutieren "auf Augenhöhe", wie stets betont wird, mit Bischöfen und Klerikern - allerdings haben die Bischöfe am Ende eine Sperrminorität. Konkret beschlossen wurde bereits eine stärkere Beteiligung der Gläubigen bei der Berufung eines Bischofs. Weiterhin fordert der Synodale Weg unter anderem die Zulassung von Frauen zum Diakoninnen-Amt, eine Reform des Zölibats, die Zulassung von verheirateten Männern zum Priesteramt sowie den Segen der Kirche für homosexuelle Paare. Über diese besonders umstrittenen Punkte soll bei der nächsten Synodalversammlung Anfang September entschieden werden.

Doch selbst wenn all diese Punkte mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe verabschiedet werden - über Fragen der katholischen Lehre wie dem Diakonat der Frau, dem Zölibat und der katholischen Sexuallehre kann am Ende nur der Papst entscheiden.