27. Februar 2019, 16:05 Uhr USA Cohen erhebt schwere Vorwürfe gegen Trump

Der frühere Anwalt des US-Präsidenten sagt vor einem Kongressausschuss über seinen ehemaligen Chef aus. Die Anhörung im Live-Stream.

Bei seiner Anhörung vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses bezeichnet Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen den Präsidenten als Rassisten, Betrüger und Schwindler. Cohen beschuldigte Trump, von Absprachen seines Vertrauten Roger Stone mit Wikileaks gewusst zu haben. Er ging außerdem auf die Schweigegeld-Affäre um Stormy Daniels und ein möglicherweise illegales Treffen im Trump Tower ein. Zentrale Aussagen Cohens waren bereits vorab an die Öffentlichkeit gelangt.

Der 52 Jahre alte Cohen hat mehr als ein Jahrzehnt für Trump gearbeitet. Er ist eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Präsidenten, hat sich inzwischen aber von Trump abgewendet und ihn mit Aussagen vor Gericht in Bedrängnis gebracht. Der Präsident wirft Cohen vor, zu lügen.

Cohen wurde im Dezember zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Vor Gericht hatte sich der Jurist unter anderem schuldig bekannt, Steuern hinterzogen und Schweigegeld bezahlt zu haben. Zudem hatte er den Kongress bei dessen Russland-Untersuchungen belogen.

In seiner Anhörung am Mittwoch sagte Cohen über seine Lüge zu einem geplanten Bauprojekt Trumps in Moskau, Trump habe ihn nicht direkt zur Lüge angewiesen. Trumps persönliche Anwälte hätten seine Erklärung über den Zeitrahmen des Bauprojekts aber überprüft und geändert, bevor er sie abgegeben habe. Cohen hatte zunächst erklärt, die Pläne seien im Januar 2016 aufgegeben worden. Später räumte er unter anderem ein, noch bis ungefähr Juni 2016 versucht zu haben, eine Genehmigung der russischen Behörden für das Projekt zu erhalten. Er sagte, er habe gelogen, um Trump zu schützen.