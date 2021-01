Dem offiziellen Programm des Weißen Hauses zufolge macht der scheidende Präsident in seinen letzten Tagen eher wenig. Seine wohl letzte Reise wird Donald Trump an einen Ort führen, der zum Symbol einer verheerenden Niederlage wurde.

Von Christian Zaschke, New York

Das Weiße Haus verschickt jeden Tag eine Liste mit den Terminen von Präsident Donald Trump. Für diesen Montag bestand diese Liste aus lediglich einem Eintrag. Dieser lautete: "Präsident Trump wird von früh am Morgen bis spät am Abend arbeiten. Er wird viele Anrufe tätigen und viele Meetings abhalten." Übersetzt bedeutet das so viel wie: Trump hat keine Lust mehr zu regieren, er macht, was er will.