Gegen den umstrittenen New Yorker US-Republikaner, George Santos, wurde nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person Anklage auf Bundesebene erhoben. Der Nachrichtensender CNN berichtete zuerst über die Anklage. Um welche Anschuldigungen es im Detail geht, konnte, so CNN, nicht sofort in Erfahrung gebracht werden. Das FBI und die Staatsanwälte des Justizministeriums in New York und Washington hatten unter anderem Behauptungen über falsche Angaben in Santos' Wahlkampffinanzierungsunterlagen untersucht.

Der 34-jährige George Santos hat sein Amt im Kongress angetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er viele Angaben in seinem Lebenslauf erfunden hatte - unter anderem zu seiner Ausbildung und seiner Herkunft. Santos, der für einen Bezirk gewählt wurde, der Teile von Long Island und den New Yorker Stadtbezirk Queens umfasst, hatte Forderungen sowohl von Demokraten als auch von Republikanern bisher abgelehnt, sein Amt niederzulegen, nachdem seine Lügen aufgedeckt worden waren.

Ermittelt wurde gegen ihn wegen möglicher Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung. Außerdem hatte der Ethik-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses im März einen Ausschuss eingerichtet, um sein Verhalten zu untersuchen.

Santos und seine Vertreter sollen bisher nicht auf Bitten um Stellungnahme reagiert haben. Eine Sprecherin des US-Staatsanwalts von Brooklyn, dessen Büro den Fall verfolgt, lehnte eine Stellungnahme ab. Dem CNN-Bericht zufolge, sagte Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, er werde sich die Vorwürfe ansehen, bevor er entscheiden würde, ob Santos aus dem Kongress entfernt werden sollte.

Übereinstimmenden Berichten von CNN und NBC News zufolge könnte es sein, dass Santos bereits am morgigen Mittwoch in New York vor Gericht erscheint.