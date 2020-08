Wayne LaPierre, Vizepräsident und CEO der National Rifle Association der USA, bei der Conservative Political Action Conference 2020 in Oxon Hill, New York.

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat gegen die National Rifle Association (NRA) der USA Klage eingereicht. Die Vorwürfe gegen die Organisation und eine Gruppe um CEO Wayne LaPierre lauten auf weitreichenden Betrug, Korruption und Selbstbereicherung. Das erklärte Generalstaatsanwältin Letitia James am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in New York. "Wir ersuchen einen Befehl, die NRA vollständig aufzulösen", gab James bekannt.

In ihrer Klage fordert die Generalstaatsanwältin die Auflösung der NRA und die Entfernung von CEO Wayne LaPierre und anderen aus ihren Führungspositionen. LaPierre ist seit 29 Jahren Chef der NRA. Er und andere hätten die Mittel der Gruppe genutzt, um einen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren.

LaPierre wird zudem beschuldigt, mit der NRA einen Vertrag abgeschlossen zu haben, der ihm bei seinem Ausscheiden 17 Millionen Dollar (14 Millionen Euro) zusichert.

Die NRA ist in New York registriert, obgleich sich ihre Zentrale in Virginia befindet. Zeitgleich mit dem Vorgang in New York verklagte auch der Chefjurist des Washingtoner Hauptstadtbezirks die NRA Foundation, eine Stiftung des Verbands. Er beschuldigte sie, der NRA Gelder zugeführt zu haben, um Luxusausgaben von Führungspersonen zu finanzieren.

"Der Einfluss der NRA ist so mächtig gewesen, dass die Organisation jahrzehntelang nicht überprüft wurde, während hohe Vorstände Millionen in ihre eigenen Taschen leiteten", erklärte James. "Die NRA ist voller Betrug und Missbrauch, weshalb wir heute versuchen, die NRA aufzulösen, denn keine Organisation steht über dem Gesetz."

Sollte der Klage stattgegeben werden, drohen den Beteiligten nicht nur Haftstrafen. Der mächtigen Waffenlobby der USA droht damit die Auflösung.