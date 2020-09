Im US-Staat Oregon wartet eine Frau, die in einem Camp lebt, auf eine Möglichkeit zur Rückkehr.

Es sind riesige Feuer, wie sie die Westküste der Vereinigten Staaten noch nicht erlebt hat. Für Trump sind die Demokraten schuld am Desaster. Hinweise auf die Klimakrise wehrt er patzig ab.

Von Hubert Wetzel

Der Rauch bedeckt inzwischen das halbe Land. Er ist über den Feuern in die Höhe gestiegen, dort hat der Wind ihn gepackt und von Kalifornien und Oregon aus nach Osten getrieben. Auf Satellitenfotos von Nordamerika kann man den Rauch als langen grauen Schleier sehen, der von der West- bis zur Ostküste der USA reicht. Am Montag erreichte er Washington und hüllte die Herbstsonne über der Hauptstadt in feinen Dunst.