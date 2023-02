USA:Chinesischer Spionageballon fliegt über Montana

Von Peter Burghardt, Washington

Am Sonntag fliegt Antony Blinken nach China, in einem Flugzeug. Der US-Außenminister wird dann auch Xi Jinping treffen, den chinesischen Präsidenten, es gibt viel zu besprechen. Es steht ja nicht besonders gut um die Beziehungen zwischen dem Land mit der größten und dem Land mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

In einem Memo, das kürzlich öffentlich wurde, sagte der Vier-Sterne-General Mike Minihan, Chef des Air Mobility Command, für 2025 sogar einen Krieg zwischen beiden Ländern voraus, "ich hoffe, ich liege falsch". Ein Thema bei Blinkens Reise dürfte nun auch jenes Flugobjekt sein, das hoch über Montana schwebt. Ein Ballon. Aus China.

Am Donnerstagabend gab das Pentagon bekannt, über den USA sei ein Überwachungsballon unterwegs, "genau jetzt", so der Brigade-General Pat Ryder bei einem Briefing. Er sei von der US-Regierung entdeckt worden und werde verfolgt. Der Ballon fliege in großer Höhe, weit über den Routen der kommerziellen Luftfahrt und sei keine militärische oder physische Gefahr. Man habe außerdem sofort gehandelt, "um die Sammlung sensibler Informationen zu verhindern". Von einem Abschuss sah die US Air Force bisher ab. Wegen der Gefahr herabstürzender Trümmer, wie es heißt.

Informationen werden sonst eigentlich mit Satelliten gesammelt

Eine Art Aufklärungsballon aus China fliegt also im Luftraum über den Vereinigten Staaten, an Bord mutmaßlich Spionagegeräte. Außergewöhnlich ist das nicht. Es sei in den vergangenen Jahren mehrfach passiert, antwortete Ryder auf Anfrage eines Journalisten. Aber diesmal scheine er sich länger zu halten, "hartnäckiger als bei früheren Vorfällen", sagte er. "Das wäre also ein entscheidender Faktor."

Warum jetzt? Weshalb über Montana, über der Prärie? Wieso macht Washington den unerwünschten Besuch diesmal öffentlich? Das sind ein paar Fragen, auch wenn dies am Ende vielleicht doch nicht der ganz große Aufreger wird.

Für was genau sich die Chinesen da interessieren, ist unklar. Allerdings zählt das dünn besiedelte Montana zu jenen US-Bundesstaaten mit Silos für Atomwaffen. Die dortige Malmstrom Air Force Base ist Sitz der 341st Missile Wing, sie gehört zu den drei Stützpunkten der Luftwaffe, von der aus Interkontinentalraketen vom Typ Minuteman III gewartet und kontrolliert werden.

Das dürfte für China durchaus interessant sein. Wobei Ryder mehrfach darauf verwies, dass man zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe, um das Risiko durch ausländische Geheimdiensten zu mindern. "Ich werde nicht näher darauf eingehen, worum es sich dabei handelt."

Auch bringe dieser Ballon "keinen nennenswerten Mehrwert im Vergleich zu dem, was die Volksrepublik China wahrscheinlich durch Dinge wie Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn sammeln kann." Chinesische und amerikanische Satelliten können aus dem Weltraum Bilder machen und den Umgang mit Waffen beobachten, viele Staaten spionieren sich gegenseitig aus.

Der Ballon wurde bislang nicht abgeschossen, um am Boden niemanden durch Trümmer zu gefährden

Dass es sich um einen chinesischen Ballon handelt, daran hat das US-Verteidigungsministerium keinen Zweifel. Er soll über die Aleuten-Inseln und Kanada diese amerikanische Gegend erreicht haben. Was es genau für ein Ballon ist, dazu mochte Ryder nicht viel sagen. Aber es gebe Berichte von Piloten, "die dieses Ding gesehen haben, obwohl es ziemlich hoch oben am Himmel ist. Also, wissen Sie, es ist beträchtlich."

Das ist zumindest offiziell auch der Grund, weshalb der mysteriöse Eindringling nicht vom Himmel über Amerika geholt wurde. Kampfjets vom Typ F-22 stiegen am Mittwoch zwar auf. Es gebe auch Befugnisse, "gegen unbemannte Luftfahrtsysteme vorzugehen, zu denen dieser Ballon gehören würde", erläuterte der General Ryder. Gewöhnliche Flugzeuge mussten deshalb vorübergehend auf dem Billings Airport bleiben. Doch man habe ausschließen wollen, dass am Boden jemand verletzt oder Eigentum zerstört werde, und deshalb keinen Schuss abgegeben. Das könne sich allerdings ändern.

Präsident Joe Biden wurde informiert. Verteidigungsminister Lloyd Austin, da nach auf den Philippinen, berief ein Krisentreffen hochrangiger Militärs ein. Man habe China auch übermittelt, wie ernst man die Sache nehme, sagte Ryder. Der Reise des Außenministers Blinken nach Peking wird die Ballonfahrt nicht guttun, das Verhältnis ist angespannt genug wegen Spannungen im Pazifik, wegen Taiwan, und dem Krieg in der Ukraine. Die USA werfen Xi vor, zu nachsichtig gegenüber Russland zu sein. Dennoch sucht die Biden-Administration den Kontakt.

Abgeordnete sind mit ihren Reaktionen weniger zurückhaltend. Die Kommunistische Partei Chinas dürfe keinen Zugang zum US-Luftraum haben, verkünden der demokratische und der republikanische Vorsitzende des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus in einer gemeinsamen Erklärung. Dies sei nicht nur eine Verletzung der amerikanischen Souveränität, sondern beweise auch, dass die Annäherungsversuche der KP keine wesentliche Änderung der Politik darstellen, und zeige, dass die Bedrohung durch China "nicht auf ferne Küsten beschränkt" sei - sie sei auch hier, "und wir müssen handeln, um dieser Bedrohung zu begegnen".

Parlamentssprecher Kevin McCarthy, Republikaner, erklärte in einem Tweet, dies sei "eine destabilisierende Maßnahme, die angegangen werden muss, und Präsident Biden darf nicht schweigen". Er verlangt eine Sondersitzung mit führenden Kongressmitgliedern. Die New York Times dagegen zitiert einen weniger aufgeregten Pensionär, früher Bezirksrichter in Montana. Der hält den Ballon aus China auch für eine Provokation, kann aber "nicht glauben, dass sie Billings ausspionieren", über der Stadt im Bundesstaat wurde das Ding geortet. "Dort gibt es nicht viel."