Demonstrierende vor dem Supreme Court in Washington: Der durchgesickerte Entscheidungsentwurf hat viele Menschen in den USA aufgeschreckt.

Der Supreme Court könnte bald das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in den USA beschränken. In mehreren Städten ziehen Menschen dagegen auf die Straßen - während ein weiterer Bundesstaat Abtreibungen erschweren will.

In den USA zeichnet sich eine Entscheidung des Obersten Gerichts gegen legale Schwangerschaftsabbrüche ab - und treibt tausende Menschen zu Protesten auf die Straße. Gleichzeitig bereitet nun mit Oklahoma ein weiterer US-Staat ein umstrittenes Gesetz vor, das Abtreibungen für viele Frauen unmöglich machen würde.

In New York füllten Menschenmassen am Dienstag den Foley Square in Downtown Manhattan. Die Teilnehmer signalisierten mit grünen Kleidern ihre Unterstützung für weibliche Selbstbestimmung. Auf Plakaten stand unter anderem: "Frauenfeindlichkeit tötet mehr Menschen als Abtreibung". "Stoppt den Krieg gegen Frauen", war auf einem anderen Plakat zu lesen.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James sagte bei der Kundgebung, dass man Personen künftig helfen werde, die aus anderen Bundesstaaten für einen Schwangerschaftsabbruch anreisen. "Ich möchte, dass die Menschen in diesen tiefroten Staaten wissen: New York ist auch für Sie da", sagte sie. Mit roten Staaten sind republikanisch regierte Bundesstaaten gemeint, in denen sich strenge Abtreibungsgesetze abzeichnen.

Detailansicht öffnen "Stoppt den Krieg gegen Frauen": Proteste am Dienstag in New York (Foto: Eric Gay/AP)

In Washington kamen Demonstrierende vor dem Supreme Court zusammen. Die Menge sei schnell auf 1000 Teilnehmer angewachsen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Polizei errichtete Absperrungen vor den Stufen des Gebäudes und teilte die Menge in zwei Hälften. Auch in Seattle kam es zu Protesten. Eine Teilnehmerin schwenkte dabei ein Schild mit der Aufschrift: "Wenn Männer schwanger werden könnten, gäbe es mehr Abtreibungskliniken als Starbucks" - in Anspielung an die Kaffee-Kette, die in der Stadt gegründet wurde.

Gouverneur von Oklahoma unterzeichnet "Herzschlag-Gesetz"

Derweil hat der Gouverneur von Oklahoma ein Gesetz zur drastischen Verschärfung der Regelungen in dem Bundesstaat unterzeichnet. Gouverneur Kevin Stitt schrieb am Dienstag auf Twitter zur Begründung, die vier Millionen Menschen in seinem Bundesstaat seien mit großer Mehrheit für den Schutz des ungeborenen Lebens.

Das "Herzschlag-Gesetz" Oklahomas ähnelt einer hoch umstrittenen Regelung aus dem Bundesstaat Texas. Es verbietet Schwangerschaftsabbrüche, sobald ein Arzt bei einem Embryo oder Fötus den Herzschlag feststellen kann. Das kann bereits nach rund sechs Wochen sein, wenn manche Frauen noch nicht wissen, dass sie schwanger sind. Das Gesetz erlaubt auch Zivilklagen gegen Personen, die Abtreibungen vornehmen oder Frauen dabei wissentlich unterstützen.

Am Montagabend hatte das Magazin Politico den Entwurf einer Urteilsbegründung des Obersten US-Gerichts veröffentlicht, wonach das liberale Abtreibungsrecht des Landes gekippt werden soll. Das Dokument löste in der Regierung des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden und in liberalen Teilen der Bevölkerung heftige Empörung aus. Konservative Politiker versuchen seit langem, das als "Roe vs. Wade" bekannte Grundsatzurteil von 1973 zu kippen. Mehrere republikanisch regierte Bundesstaaten haben die Abtreibungsregelungen verschärft - in der Hoffnung, dass sie vor dem Supreme Court Bestand haben.

Gouverneur Stitt hatte erst im vergangenen Monat ein Gesetz unterzeichnet, wonach die Durchführung einer Abtreibung in Oklahoma mit bis zu zehn Jahren Haft und einer Geldbuße von bis zu 100 000 US-Dollar (92 000 Euro) geahndet werden kann. Ausnahmen sollen nur gelten, wenn das Leben der werdenden Mutter aufgrund der Schwangerschaft akut in Gefahr ist. Die vorgesehenen Strafen drohen nicht den Schwangeren, sondern dem medizinischen Personal, das Abtreibungen vornimmt. Kritiker gehen US-Medienberichten zufolge juristisch gegen beide Gesetze in Oklahoma vor.