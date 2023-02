Der ehemalige amerikanische Präsident Jimmy Carter, mit 98 Jahren der am längsten lebende Präsident in der US-Geschichte, hat sich für Hospizpflege zuhause entschieden. Das teilte das Carter-Center am Samstag mit. "Nach einer Serie von kurzen Krankenhausaufenthalten hat sich der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter dafür entschieden, seine ihm verbleibende Zeit zuhause im Kreise seiner Familie zu verbringen und dort häusliche Pflege in Anspruch zu nehmen, statt weiterer medizinischer Behandlung", schrieb das Center auf Twitter. Dafür hat er die volle Unterstützung seiner Familie und des Ärzteteams.

"Die Carter-Familie bittet um Respektierung der Privatsphäre und ist dankbar für die Betroffenheit, die viele seiner Bewunderer zeigen." Das Carter-Center hat den Grund für die Krankenhausaufenthalte und die häusliche Pflege nicht genannt. Carter hat in den vergangenen Jahre eine Reihe von gesundheitlichen Krisen überstanden, darunter auch Hautkrebs, der auf Leber und Gehirn gestreut hatte sowie mehrere Stürze.