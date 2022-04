Militärische Lage:Ukraine meldet Erfolge

Von Nicolas Freund

Das Rot wird weniger. Auf all den Karten, die derzeit versuchen, ein möglichst aktuelles Bild des Krieges in der Ukraine zu zeichnen, werden seit einigen Tagen die roten Flächen, die für russische Vorstöße und Eroberungen stehen, langsam, aber stetig etwas kleiner. Kiew sowie Tschernihiw stünden zwar weiter unter Beschuss, und nördlich der Hauptstadt soll es wieder zu schweren Gefechten gekommen sein, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Es wurde aber auch gemeldet, ukrainische Streitkräfte hätten in der Region um Kiew, bei Sumy, Cherson und an anderen Orten, erfolgreiche Gegenangriffe durchgeführt, die russische Armee ziehe sich immer weiter aus diesen Gegenden zurück. Auch im Osten des Landes würden russische Angriffe abgewehrt, die Aktivitäten der russischen Luftwaffe im Donbass hätten aber zugenommen. Das teilte der ukrainische Generalstab mit, der britische Militärgeheimdienst bestätigte die meisten Angaben.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte: juho, olz, saru, mami/Quellen: Wikipedia, ISW, Janes, SZ-Recherche)

Für großes Aufsehen sorgten eine Nachricht sowie Bilder und Videos in sozialen Netzwerken, die einen Angriff auf ein Öllager des staatlichen Unternehmens Rosneft in der russischen Stadt Belgorod zeigen sollen. Laut Russland sind Hubschrauber des ukrainischen Militärs für den Angriff verantwortlich. Das ukrainische Verteidigungsministerium wollte den Vorfall weder bestätigen noch dementieren. Es wäre der erste ukrainische Angriff auf russischem Territorium seit Beginn des Krieges. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg wollte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow nicht kommentieren, warum die Helikopter nicht von der russischen Luftabwehr entdeckt worden waren.

Selenskij hat Mitglieder seines Sicherheitsdienstes entlassen

Neben solchen kleinen, oft unbestätigten militärischen Erfolgsmeldungen gibt es aber auch Hinweise darauf, dass der Zustand der ukrainischen Streitkräfte nicht so gut sein könnte, wie es scheint. Am Freitag wurde bekannt, dass der ukrainische Präsidenten Wolodimir Selenskij zwei hochrangige Mitglieder des Sicherheitsdienstes entlassen hat. Diese seien "Verräter". Details sind nicht bekannt, aber der Vorfall macht deutlich, wie begrenzt das Wissen über die Vorgänge innerhalb der ukrainischen Regierung und der Streitkräfte ist. So weiß man kaum etwas über die Verluste der Ukraine in dem Krieg. Es ist aber davon auszugehen, dass auch die ukrainische Armee mit Nachschubproblemen und geschwächten Streitkräften zu kämpfen hat. Besonders die fast täglichen Forderungen Selenskijs nach Hilfe aus dem Westen könnten ein Hinweis sein, dass die ukrainische Armee dringend neue Waffen benötigt. Erst am Donnerstag hatte die Ukraine mitgeteilt, die eigene Rüstungsindustrie sei vollständig zerstört worden.

Nun sollen tschechische Panzer aus NVA-Beständen helfen

Die westlichen Lieferungen vor allem von Panzerabwehrwaffen haben wohl einen entscheidenden Beitrag zu den bisherigen Erfolgen der ukrainischen Armee geleistet. Ein großer Teil der gelieferten Waffen scheint aber inzwischen verbraucht zu sein, und auch im Westen leeren sich allmählich die Waffenlager. So hätten die USA bereits mehr als die Hälfte ihrer Javelin-Raketensysteme in die Ukraine geschickt, und die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand teilte schon Mitte März mit, keine weiteren Waffen mehr liefern zu können, ohne die eigene Landesverteidigung zu gefährden. Nötig wäre inzwischen wahrscheinlich ohnehin andere Ausrüstung, denn mit Panzerabwehrwaffen lassen sich keine Gebiete zurückerobern und auch keine Schiffe versenken. Viele der Marschflugkörper, mit denen Russland die Ukraine seit Wochen bombardiert, werden von Schiffen im Schwarzen Meer aus gestartet, und auch an Land ist die russische Artillerie oft für Gegenangriffe nur schwer oder gar nicht erreichbar. So hat am Freitag bereits Australien zugesagt, gepanzerte Fahrzeuge an die Ukraine zu liefern, und auch Deutschland hat den Weiterverkauf von Schützenpanzern aus NVA-Beständen durch Tschechien an die Ukraine genehmigt. Die USA und Großbritannien wollen Waffensysteme zum Schutz vor Marschflugkörpern liefern.

Auch Russland scheint derweil die Unterstützung anderer Nationen zu suchen, zumindest in diplomatischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Nach einem Termin in China hat der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag seinen indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar getroffen. Russland soll Indien vergünstigtes Öl und andere Waren angeboten haben. Das Land bezieht Waffen aus Russland und möchte weiterhin Öl importieren, wie Finanzministerin Nirmala Sitharaman mitteilte. Lawrow sagte bei dem Treffen außerdem, man wolle eine multipolare, "ausbalancierte Weltordnung". Die westlichen Länder versuchten aber, ihre Ordnung durchsetzen.

Unklar war am Freitagnachmittag der Fortschritt einer geplanten Evakuierung der belagerten Stadt Mariupol. Ein Konvoi des Roten Kreuzes habe sich auf den Weg gemacht, allerdings sei der Transport von Hilfsgütern untersagt worden. Es ist unklar, ob endlich ein Fluchtkorridor für die nach Angaben des Bürgermeisters 170 000 verbliebenen Einwohner der Stadt eingerichtet werden kann.