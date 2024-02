Es ist eine Aussage, die für viel Aufmerksamkeit und Kritik sorgt: Am Montagabend äußert sich Präsident Emmanuel Macron nach einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris zu einem möglichen Einsatz von französischen Bodentruppen. Es habe bei dem Treffen von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs zwar keine Einigkeit zum Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf könne nichts ausgeschlossen werden, erklärt Macron.

Jedes Land könne eigenständig und souverän über den Einsatz von Bodentruppen entscheiden, so Macron. Und er bekräftigt: "Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann." Eine russische Niederlage sei nötig für die Stabilität und Sicherheit in Europa. Deshalb müssten sich die Unterstützer der Ukraine einen Ruck geben. Zugleich lässt er wissen: "Wir wollen nicht mit dem russischen Volk in einen Krieg treten."

Macrons Äußerungen rufen in der deutschen Politik unterschiedliche Reaktionen hervor - für eine gute Idee hält den Bodentruppen-Einsatz allerdings niemand.

"Ich kenne niemanden, der das ernsthaft will, auch nicht in der Ukraine"

Für Grünen-Chef Omid Nouripour steht der Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine schlicht nicht zur Debatte. "Es ist überhaupt kein Thema. Es ist kein Thema in der Diskussion in Deutschland und auch nicht in einem Bündnis", sagt Nouripour bei ntv. "Ich habe einen launigen Macron erlebt, der einfach sagen wollte: Ich will nichts ausschließen."

Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, sagt im Deutschlandfunk, dass US-Präsident Joe Biden, der Bundestag und mehrere Mitglieder der Bundesregierung deutlich gemacht hätten, "dass die Entsendung von Bodentruppen und ein direktes Eingreifen hier nicht zur Debatte steht und eine rote Linie markiert".

SPD-Außenpolitiker Michael Roth bezeichnet den Einsatz von Bodentruppen als eine "Phantomdebatte". Auf der Plattform X schreibt er: "Ich kenne niemanden, der das ernsthaft will, auch nicht in der Ukraine. Die brauchen vor allem Munition, Luftverteidigung, Drohnen, Langstreckenwaffen."

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußert sich ähnlich. "Ich bin strikt gegen ein Bundeswehrmandat für die Ukraine", sagt er im Radiosender NDR-Info. Deutschland leiste bei Waffenlieferungen materiell enorm viel. Die Lieferung des Systems Taurus lehne Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit der Begründung ab, dass dafür auch Bundeswehrsoldaten in der Ukraine eingesetzt werden müssten. "Das wäre ein Schritt mehr in eine Eskalation, die ernsthaft sich niemand wünschen kann", sagt Weil.

"Der deutschen Debatte tut das nicht gut"

Aus Sicht von CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler hat Macron mit seinem Statement "den Bogen überspannt". Auf X erklärt die Bundestagsabgeordnete: "Der deutschen Debatte tut das nicht gut. Statt Bodentruppen-Idee zu bringen, hätte der Fokus komplett auf Munition und weitere Waffensysteme gelegt werden müssen."

Der frühere Linken-Politiker Fabio De Masi, jetzt Spitzenkandidat der Wagenknecht-Partei BSW bei der Europawahl, kritisiert Macrons Äußerungen noch deutlicher. Auf X teilt De Masi mit: "Macron schließt den Einsatz von westlichen Bodentruppen in der Ukraine nicht mehr aus. Eine solche verrückte Eskalation kann im Atomkrieg münden. Für Rüstung - aber nicht für zivile Investitionen - soll es gemeinsame europäische Anleihen geben."