Von Georg Ismar, Berlin

Die Ukraine ist besorgt, dass nach der Grundsatzentscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die europäischen Leopard-Kampfpanzerlieferungen nicht so umfangreich ausfallen könnten wie erwartet. "Wir Ukrainer fordern all die Staaten auf, die über Leopard-Kampfpanzer verfügen, ihren eigenen Beitrag zur Panzer-Koalition ohne weitere Verzögerung zu leisten", sagte der stellvertretende Außenminister Andrij Melnyk der Süddeutschen Zeitung. Es gehe darum, die ukrainische Armee in die Lage zu versetzen, "damit sie alle besetzten Gebiete mit geballter Kraft noch 2023 befreit", so Melnyk. "Jeder Tag zählt. Unser Überleben als Staat und europäische Kulturnation steht auf dem Spiel", meinte er mit Blick auf erwartete neue russische Offensiven und deren Ausstattung.