Von Nicolas Freund

Die Einwohner Kiews sind am Mittwochmorgen wieder von Sirenen und Detonationen geweckt worden. Die russische Armee hatte eine neue Welle von Einwegdrohnen des iranischen Bautyps Schahed gestartet, die ähnlich wie Raketen beim Aufprall auf ihr Ziel detonieren. Der ukrainischen Flugabwehr soll es gelungen sein, alle 13 Drohnen abzufangen. Durch herabfallende Trümmer seien lediglich Gebäude beschädigt worden. Es ist unklar, ob die Explosionen, die aus dem zentralen Stadtviertel Schewtschenkiwskyj gemeldet wurden, von Drohnen verursacht worden waren, die doch ihr Ziel gefunden hatten, oder von solchen Trümmern. Bei den Angriffen soll niemand verletzt und auch kein Teil der kritischen Infrastruktur getroffen worden sein.

Die russische Armee versucht seit Wochen, mit Raketen- und Drohnenangriffen auf die Strom- und Wärmeversorgung sowie auf Wohngebiete, die ukrainische Bevölkerung zu zermürben. Die kritische Infrastruktur ist in Teilen der Ukraine bereits schwer getroffen worden, immer wieder kommt es auch in der Hauptstadt Kiew zu Stromausfällen. "Ich glaube aber nicht, dass damit der Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer gebrochen wird, weil sie vor Augen haben, was passiert, wenn sie von Russland besetzt werden", sagt die Sicherheitsexpertin Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. "Es könnten sich allerdings mehr und mehr Geflüchtete auf den Weg nach Polen und Deutschland machen. Und es ist aufwendig, in der Ukraine die Infrastruktur wieder instand zu setzen. Das erfordert Ressourcen, die woanders abgezogen werden müssen."

Detailansicht öffnen Die ukrainische Hauptstadt Kiews während eines teilweisen Stromausfalls. (Foto: Sergei Supinsky/AFP)

Angriffe wie die vom Mittwochmorgen scheinen dabei nur auf den ersten Blick gescheitert zu sein. Denn auch wenn die Drohnen keinen ernsthaften Schaden angerichtet haben, verursachen sie nicht nur Angst in der Bevölkerung, wie die anhaltende Zerstörung der Infrastruktur binden auch sie Kräfte. "Bei diesen Schahed-Drohnen ist das Prinzip: viel und günstig. Sie sind billig in der Herstellung und man schickt möglichst viele los in der Hoffnung, dass eine schon durchkommt," erklärt Pagung. Mit einer Flugabwehrrakete auf eine solche Drohne zu schießen, ist eigentlich ein Overkill. Die Kosten für die Verteidigung sind viel größer als die des Angreifers.

Gegen einen solchen Drohnenschwarm ist auch die Patriot-Flugabwehr, die, wie am Mittwoch bekannt wurde, wahrscheinlich von den USA an die Ukraine geliefert werden sollen, nur bedingt geeignet. Eingesetzt würde sie natürlich trotzdem, auch gegen Drohnen - und damit kalkulieren die Russen. "Das ist der Grund, warum der Gepard sich als so vorteilhaft herausgestellt hat", sagt Pagung über den Flugabwehrpanzer, den Deutschland an die Ukraine geliefert hat. "Der Gepard ist im Grunde ein Artilleriegeschütz und verschießt keine Raketen. Das ist wesentlich kostengünstiger."

Für den Gepard ist allerdings die Munition knapp. Und bei den 30 Gepard-Panzern, die derzeit in der Ukraine im Einsatz sind, muss, wie auch beim Rest der Flugabwehr, entschieden werden, wo sie eingesetzt wird. "Die Flugabwehr der Ukraine funktioniert bisher erstaunlich gut, auch in den Kampfgebieten", findet Pagung. "Wenn nun verstärkt die Städte angegriffen werden, stellt sich die Frage, wo man die Flugabwehr hinschickt. Vor die Stadt oder ins Kampfgebiet? Eigentlich hat die Ukraine nicht genug, und mit den jetzigen Zusagen ist die Flugabwehr nicht langfristig gesichert. Diese Notlage verschärft Russland mit den Angriffen."

Detailansicht öffnen Ein "Gepard" auf dem Bundeswehrstandort Munster. (Foto: Thomas Imo/imago/photothek)

Auch ist davon auszugehen, dass die russische Armee bald wieder Raketen auf Ziele in der Ukraine abfeuern wird, und nicht nur Einwegdrohnen. Pagung warnt vor zu viel Optimismus im Westen, was das angeblich schwindende russische Raketenarsenal angeht: "Berichte darüber, dass es eigentlich knapp werden müsste, gibt es seit Monaten. Wir sehen zwar, dass die Raketen zum Teil sehr alter Bauart sind, aber sie scheinen ihnen noch nicht auszugehen. Das kann daran liegen, dass wir die Arsenale unterschätzt haben oder dass die Russen doch in der Lage sind, einiges nachzuproduzieren."

Letztlich weitet Russland mit dem Terror der Drohnenangriffe und der gezielten Zerstörung von vor allem zivilen Zielen den Zermürbungskrieg von der Front im Osten der Ukraine auf die Bevölkerung aus. "Da geht es auch um den Mental Load, weil man sich einfach damit auseinandersetzen muss, wie viele Menschen das überleben werden", erklärt Pagung diesen Effekt der russischen Angriffe auf die ukrainische Bevölkerung, die oft nur eingeschränkt Zugang zu Strom, Wärme und teilweise auch Wasser hat. "Und bei diesen Temperaturen geht es wirklich ums Überleben."