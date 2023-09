Korruption in der Ukraine:"Werwölfe in Uniform und Richterroben"

In der korruptionsgeplagten Ukraine fordern Kriminelle sogar in kriegswichtigen Bereichen Bestechungsgelder. Unternehmer wie Wiktor Berestenko wehren sich, doch was tun, wenn selbst Gesetzeshüter die Hand aufhalten? Ein Bericht aus der Hafenstadt Odessa.

Von Florian Hassel, Odessa

Der Krieg in der Ukraine war in seinem sechsten Monat, als in der Hafenstadt Odessa zwei Polizisten zum Frachtunternehmer Wiktor Berestenko kamen. Die Polizisten gehörten zu einer Abteilung, die früher für den Kampf gegen Organisierte Kriminalität zuständig war. Bei ihrem Besuch im August 2022 sagten sie Berestenkos Schilderung zufolge, bei einer ihm gehörenden Firma gebe es ein Problem. "Sie seien bereit, das Problem zu lösen - gegen ein Bestechungsgeld von 10 000 Dollar", so Berestenko.