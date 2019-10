In der Nato wächst der Druck auf das Mitgliedsland Türkei, die Offensive im Norden Syriens zu stoppen. In einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sprach sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag für eine "umgehende Beendigung" der Militäroperation aus. Diese drohe zur Vertreibung größerer Teile der lokalen Bevölkerung zu führen, zur Destabilisierung der Region und zum Wiedererstarken der Terrormiliz "Islamischer Staat".

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte, die Bundesregierung werde keine Lieferungen von Waffen an die Türkei mehr genehmigen, die in Syrien eingesetzt werden könnten. Ähnliche Entscheidungen hatten zuvor die Nato-Staaten Frankreich, Niederlande und Norwegen sowie Finnland und Schweden verkündet. Die Errichtung eines Besatzungsregimes in Nordsyrien sei eine "Grenze, welche die Türkei nicht überschreiten darf", warnte Bundesverteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Auf die Bundesregierung stieg angesichts dramatischer Bilder aus Syrien der Druck, sich der Führung in Ankara entschiedener entgegenzustellen. "Die Beschränkung der deutschen Rüstungslieferungen an die Türkei ist ein erster, wichtiger Schritt", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich der Süddeutschen Zeitung. Erstrebenswert sei aber eine "gemeinsame europäische Verständigung über weitergehende Maßnahmen auch in anderen Bereichen der Zusammenarbeit". Dies gelte etwa für Vereinbarungen zur Zollunion und in diesem Zusammenhang geltende Präferenzregelungen. Diese kommen der Türkei etwa in den Bereichen Landwirtschaft sowie Kohle und Stahl zugute. "Die Nato muss sich bereitfinden, die Mitarbeit der Vertreter der Türkei in den Ausschüssen auf ein Mindestmaß zu beschränken", forderte Mützenich. Auch das Einfordern der Bündnissolidarität durch die türkische Regierung müsse durch die Nato "deutlich zurückgewiesen werden".

In den USA bereiten Kongress und Regierung Sanktionen gegen Ankara vor

US-Verteidigungsminister Mark Esper forderte vom türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar, die Türkei müsse die Situation deeskalieren, bevor es "irreparable" Folgen gebe. Die Offensive könne "ernsthafte Konsequenzen" für die Türkei haben, drohte er. Kongress und Regierung in den USA bereiten Sanktionen vor. Der Kommandant der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Mazloum Kobani Abdi, hatte laut CNN zuvor in einem Gespräch mit dem stellvertretenden US-Sondergesandten für den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" Auskunft darüber verlangt, ob die USA "mein Volk schützen werden". Andernfalls müsse er einen Deal mit Russland und dem Regime von Präsident Baschar al-Assad machen und deren "Flugzeuge einladen, die Region zu schützen", sagte er.

Die Türkei reagierte gelassen auf den von Nato-Partnern angekündigten Stopp von Waffenlieferungen. "Es stärkt uns nur", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu der Deutschen Welle. Er drohte erneut damit, Millionen syrische Flüchtlinge aus der Türkei über die Grenze nach Europa zu lassen.