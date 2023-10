Türkei:Explosion in Ankara - Innenministerium spricht von Bombenanschlag

In der türkischen Hauptstadt Ankara hat sich am Sonntagmorgen eine Explosion ereignet. Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X von einem Bombenanschlag am Ministerium. An dem Anschlag seien zwei "Terroristen" beteiligt gewesen. Einer habe sich in die Luft gesprengt, der andere sei "neutralisiert" worden.